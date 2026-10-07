Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

ANTD.VN - Chiều 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo liên quan xoay quanh sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn 3 năm tù (mức án sơ thẩm 6 năm tù). Cựu Bộ trưởng xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Xử phạt bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng, Ban YTTĐ) 4 năm 6 tháng tù (mức án sơ thẩm 7 năm tù), bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) 2 năm 6 tháng tù (mức án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù).

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Giữ nguyên mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với các bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng thuộc Bộ Y tế), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng) và Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban YTTĐ).

Về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) bị xử phạt tổng cộng 29 năm tù (mức án sơ thẩm 30 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) bị xử phạt 22 năm tù (mức án sơ thẩm 25 năm tù).

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xử phạt 6 năm 6 tháng tù (mức án sơ thẩm 10 năm tù).

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm đánh giá các bị cáo thực hiện nhiều nhóm hành vi khác nhau và có bị cáo thực hiện nhiều hành vi sai phạm. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bản thân.

Tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Kim Tiến có sai phạm trong vai trò người đứng đầu, là cơ sở cho các bị cáo thực hiện hành vi khác nhau, dẫn đến lãng phí nguồn vốn lớn nên phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình.

Nhiều bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác, bị cáo Tiến, bị cáo Tú sức khỏe yếu, một số bị cáo có hạn chế nhất định về chuyên môn xây dựng…

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng ngoài số tiền 108 tỷ đồng phải nộp theo phán quyết của Tòa sơ thẩm.

Các bị cáo khác đều nộp khắc phục thêm và xin giảm án, xin chuyển sang án treo. Tổng số tiền các bị cáo khắc phục là 148 tỷ đồng. HĐXX phúc thẩm xét thấy có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bị cáo Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện dự án, bị cáo Tiến được xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Bà Tiến khai những người đưa tiền không cho biết nguồn gốc số tiền này.