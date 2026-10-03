Cứu 7 người mắc kẹt trong vụ hoả hoạn giả định tại 'chung cư mini'

ANTD.VN - Sáng 3-10, UBND phường Kim Liên, Hà Nội đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ số 1 ngõ 133 Tam Khương, phường Kim Liên.

Tham gia diễn tập có Công an phường Kim Liên, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Đồng chí Trương Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên phát biểu

Hoạt động được tổ chức nhằm thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 14-1-2026 của UBND phường Kim Liên về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026; đồng thời triển khai Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 21-9-2026 về tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn.

Các lực lượng triển khai phương án diễn tập

Cứu người mắc kẹt trong vụ hoả hoạn giả định

Khẩn trương di dời tài sản, phương tiện cho người dân

Hỗ trợ người bị nạn ra khu vực an toàn

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp triển khai tiếp cận khống chế đám cháy

Sử dụng các phương tiện đưa người mắc kẹt ra bên ngoài

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng thực hành phương án xử lý tình huống cháy, tổ chức chữa cháy, cứu 7 người mắc kẹt tại các tầng và bảo vệ tài sản; đồng thời triển khai công tác chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện theo tình huống giả định. Qua đó, các đơn vị có điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng khi xảy ra sự cố cháy, nổ trên thực tế.

Nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ thường có mật độ người sinh sống cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và đặt ra yêu cầu cao đối với công tác cứu nạn, cứu hộ. Do đó, việc thường xuyên tổ chức thực tập các phương án xử lý sự cố có ý nghĩa thiết thực, giúp lực lượng chức năng và người dân chủ động hơn trong ứng phó với các tình huống phát sinh.

Một trong những nội dung được chú trọng tại buổi diễn tập là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Đây là yếu tố quan trọng giúp phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, kịp thời xử lý ngay từ khi sự cố mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Thông qua diễn tập, các lực lượng cũng đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng, sử dụng phương tiện và triển khai các biện pháp cứu người, cứu tài sản; từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc tổ chức diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời xây dựng tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.