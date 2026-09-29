Cuộc hẹn ở nơi cất giữ thanh xuân của nhiều thế hệ yêu bóng đá Thủ đô

ANTD.VN - Trong bức tranh ký ức Hà Nội những năm tháng bao cấp, khi đời sống còn nhiều thiếu thốn và nhịp sống thành phố chưa có nhiều lựa chọn giải trí, bóng đá trở thành niềm yêu thích của đại đa số quần chúng nhân dân. Mỗi khi có trận đấu, mọi con đường đều đổ về sân Hàng Đẫy đến mức người Hà Nội còn truyền tai nhau rằng đó là “cuộc hẹn của Thủ đô”!

Văn hóa tinh thần người Tràng An

Thế là, dưới những hàng xà cừ, tiếng chuông xe đạp, tiếng gọi nhau í ới và những câu chuyện về đội bóng, về cầu thủ hòa vào nhịp bước. Người ta gác lại những lo toan thường nhật để tìm đến một cuộc hẹn mà ở đó, tất cả thoải mái bung tỏa cảm xúc, cùng nhau reo hò, hồi hộp, tiếc nuối rồi hạnh phúc vỡ òa.

Trận “derby” đầu tiên giữa Công an Hà Nội và Thể Công trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 10-10-1970 (Ảnh: Tư liệu)



Trong ký ức của người Hà Nội, Hàng Đẫy vì thế không chỉ là một sân vận động, mà đó là một phần đời sống tinh thần của thành phố, nơi những thế hệ người dân đã gặp nhau qua tình yêu bóng đá. Và trong không gian ấy, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trở thành một phần hồn cốt của mảnh đất hơn nghìn năm văn hiến - biểu tượng kiêu hãnh hòa quyện giữa chất lãng tử xứ Kinh kỳ và tinh thần kỷ luật của người chiến sĩ Công an. Màu áo của Công an Hà Nội đi vào đời sống Hà Nội thông qua những trận cầu, những gương mặt cầu thủ, những biệt danh thân thuộc và cả những câu chuyện được kể đi kể lại bên quán nước hay mâm cơm gia đình - tất cả tạo nên một thứ văn hóa tinh thần người Tràng An.

Thời ấy, muốn xem bóng đá, trước hết phải tìm được một tấm vé. Không có Internet, không có những kênh truyền hình thể thao phủ sóng rộng rãi, cũng chưa có cách nào khác để sống trọn vẹn với một trận cầu ngoài việc trực tiếp có mặt trên khán đài. Ngày có bóng đá cũng là ngày hội, với hành trình đến sân từ rất sớm. Từ các khu phố nội thành đến những vùng ngoại thành, thậm chí từ các địa phương lân cận, người hâm mộ tìm cách về Hàng Đẫy bằng những phương tiện giản dị nhất. Trong ký ức của cựu danh thủ Đặng Văn Thông, có những người hâm mộ phải đi hàng chục cây số bằng xe đạp, xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, chỉ để kịp đến sân và tìm được một vị trí thuận lợi.

Tấm vé không đơn giản là một mảnh giấy vào cửa. Nó là thứ được chờ đợi, tìm kiếm và đôi khi phải nhờ đến những mối quen biết mới có được. Thậm chí một tấm vé để vào xem Công an Hà Nội chơi bóng có khi được đổi bằng cả cái đồng hồ. Cầu thủ cũng không nằm ngoài “cơn sốt” ấy! Điều người thân, bạn bè thường nhờ các cầu thủ là… xin vé. Cựu thủ môn Trần Văn Thành từng nhớ rằng áp lực trước những trận đấu lớn đôi khi còn đến từ chuyện vé cho gia đình, bạn bè, bởi ai cũng muốn được tận mắt chứng kiến trận cầu, trong khi vé của cầu thủ cũng rất hạn chế.

Không có vé, người hâm mộ tìm đủ mọi cách để có thể chứng kiến đội bóng, cầu thủ yêu thích thi đấu. Trần Quốc Nghị - người được đồng đội gọi bằng biệt danh Nghị “Chớp”, từng kể lại một trận đấu giữa Công an Hà Nội và đội Ngôi sao thành phố Péc-mơ của Liên Xô, vì vé quá khan hiếm, hàng trăm người đã không thể vào sân. Vậy là họ cách trèo lên tầng một của một ngôi nhà kế bên để theo dõi trận đấu. Sức nặng quá lớn khiến ngôi nhà bị sập. Câu chuyện ấy, dù là một sự cố đáng tiếc, vẫn trở thành một ký ức đặc biệt về sức hút của bóng đá, của Công an Hà Nội.

Những câu chuyện chưa kịp nói hết trên khán đài

Rồi tiếng còi khai cuộc vang lên. Những câu chuyện ngoài sân nhường chỗ cho 90 phút của tốc độ, kỹ thuật, chiến thuật và cảm xúc. Với cầu thủ Công an Hà Nội, bước ra sân Hàng Đẫy trước những khán đài chật kín cũng đồng nghĩa với việc phải cống hiến trọn vẹn trong từng phút giây. Cựu danh thủ Phạm Trọng Khanh từng chia sẻ rằng ý thức trách nhiệm với màu áo ngành Công an và tinh thần thi đấu hết mình để phục vụ nhân dân luôn nằm trong tâm khảm của các cầu thủ. Chính điều đó tạo nên một nét riêng trong hình ảnh đội bóng Công an Hà Nội trên sân cỏ. Đó là sự chặt chẽ, kỷ luật và quyết liệt của một đội bóng mang màu áo Công an, nhưng đồng thời vẫn có những nét kỹ thuật, ngẫu hứng và hào hoa rất Hà thành. Những cầu thủ như Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Văn Đặng, Tô Quang Nhạ… không chỉ được nhớ bằng vị trí hay nhiệm vụ trên sân, mà còn bằng những phẩm chất khiến khán giả nhận ra họ ngay giữa một đội hình đông người.

Sân vận động Hàng Đẫy từng chứng kiến những trận thư hùng của bóng đá Việt Nam

Cổ động viên Công an Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy ở mùa giải 2025/2026

Điều đáng nói là những phẩm chất ấy không chỉ được người hâm mộ Công an Hà Nội ghi nhớ. Từ phía bên kia chiến tuyến, các đối thủ cũng nhìn thấy và dành sự tôn trọng cho những cầu thủ của đội bóng Công an. Cựu huấn luyện viên, cầu thủ Mai Đức Chung - một danh thủ của Tổng cục Đường sắt từng nhiều dịp đối đầu với Công an Hà Nội, mỗi khi nhắc về những gương mặt nổi bật của đội bóng này đã đặc biệt ấn tượng với Từ Như Hiển bởi tốc độ, kỹ thuật và cú sút chân trái; với Nguyễn Ngọc Điệp bởi khả năng xử lý bóng và che chắn khéo léo; với Lê Văn Đặng bởi những pha bứt tốc bên hành lang cánh; còn Tô Quang Nhạ được nhớ đến bởi khả năng tranh chấp bóng bổng.

Những cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội với Thể Công hay Tổng cục Đường sắt vì thế không chỉ là những trận đấu có tính chất quyết định về tỷ số. Đó còn là những cuộc gặp của những phong cách, những thế hệ cầu thủ và những đội bóng có vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá miền Bắc. Để rồi sau mỗi trận, dòng người lại tỏa ra từ Hàng Đẫy trên những chiếc xe đạp, mang theo những câu chuyện chưa kịp nói hết trên khán đài.

Từ các quán cà phê, cắt tóc ở phố Trịnh Hoài Đức đến hàng nước ven đường, ghế đá Bờ Hồ đều trở thành nơi “mổ xẻ” trận đấu. Trong những gia đình có người vừa đi xem bóng đá về, bữa cơm tối có thêm một chủ đề để bàn luận. Người ta nhớ bàn thắng nào đẹp, cầu thủ nào chơi hay, ai bỏ lỡ cơ hội, trọng tài xử lý tình huống ra sao. Một pha bóng của Đặng “Cóc”, Thông “Héo”, Khanh “Ốc” hay Hiển “Coóc” luôn được kể lại nhiều lần, mỗi lần thêm một chút cảm xúc. Các cầu thủ trở thành những người thân thuộc của phố phường, thần tượng của các cậu bé say mê với trái bóng ở Công viên Lê Nin, Thống Nhất.

Có lẽ bởi vậy mà người ta nói Công an Hà Nội còn hơn cả một đội bóng và Hàng Đẫy chính là nơi cất giữ thanh xuân của nhiều thế hệ yêu bóng đá Thủ đô. Thời gian qua đi và các thế hệ luân chuyển, nhưng ký ức về những khán đài sôi sục và sắc áo đội bóng Công an Hà Nội đầy kiêu hãnh trên thảm cỏ Hàng Đẫy sẽ vĩnh viễn không thể phai mờ!