Cuộc gọi mạo danh Công an thông báo nợ 6 tỷ đồng

ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân về cuộc gọi "kỳ lạ", Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân không liên lạc, không cung cấp thông tin và không chuyển tiền...

Cụ thể, ngày 24-9, ông N.N.N, 76 tuổi, trú tại thôn Trung Thịnh, xã Hương Khê nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là Nguyễn Thị Trang, cán bộ Công an xã Hương Khê. Người này thông báo ông N có liên quan đến một đường dây ma túy và khoản vay 6 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, tài khoản ngân hàng để phục vụ việc “xác minh”.

Nhận cuộc gọi lạ, ông N đã đến Công an xã Hương Khê trình báo

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những thông tin đã được lực lượng Công an tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng, ông N đã đến Công an xã Hương Khê trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Khê đã kịp thời giải thích, giúp ông N nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để tạo tâm lý hoang mang, thúc ép người dân làm theo yêu cầu.

Đồng thời hướng dẫn ông không liên lạc với các đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và tuyệt đối không chuyển tiền. Nhờ được phát hiện, xử lý kịp thời, vụ việc không gây thiệt hại về tài sản cho người dân.