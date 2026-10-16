Củng cố “lá chắn” an ninh từ cơ quan, doanh nghiệp, trường học

ANTD.VN - Từ phát hiện nguy cơ, xử lý tình huống đến phối hợp với lực lượng Công an, việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại cơ sở góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ địa bàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên địa bàn.

Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng phát biểu tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được phổ biến kiến thức cơ bản về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh; sử dụng công cụ hỗ trợ và phối hợp với lực lượng Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua các nội dung hướng dẫn, lực lượng bảo vệ được củng cố kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác và khả năng chủ động xử lý các tình huống ngay từ cơ sở. Đây là những kỹ năng thiết thực, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh và học tập.

Thực tế cho thấy, lực lượng bảo vệ là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện ra vào, bảo vệ tài sản, duy trì trật tự và phát hiện những dấu hiệu bất thường tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và nắm vững quy trình phối hợp, lực lượng này có thể phát hiện sớm nguy cơ, kịp thời thông tin cho Công an, góp phần hạn chế những vụ việc phức tạp phát sinh.

Các học viên được phổ biến kiến thức cơ bản về công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, chương trình tập huấn còn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an phường Việt Hưng với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ trong thế trận bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ bảo vệ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và thông tin cho lực lượng Công an để phối hợp xử lý.

Đồng thời, lực lượng bảo vệ cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung tập huấn, thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nắm vững quy trình xử lý tình huống, sử dụng công cụ hỗ trợ đúng quy định; không chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần tăng cường trao đổi thông tin, duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với Công an phường, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn về người và tài sản tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Việt Hưng, việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng bảo vệ với Công an cơ sở không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng địa bàn phường Việt Hưng an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.