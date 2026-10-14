Cúm A tăng mạnh ở trẻ em: Khi nào sốt cao, co giật là dấu hiệu nguy hiểm?

ANTD.VN - Số trẻ mắc cúm A tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng hơn 7 lần trong 5 tuần, nhiều ca phải nhập viện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng thần kinh, co giật.

Thời tiết miền Bắc chuyển mùa, số trẻ sốt cao, ho, sổ mũi và mắc cúm A đến khám tại các cơ sở y tế đang gia tăng. Đáng lo ngại, một số bệnh nhi diễn tiến nặng với biểu hiện co giật, rối loạn ý thức, thậm chí tổn thương não. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những dấu hiệu bất thường xuất hiện trong quá trình trẻ mắc cúm.

Hình minh họa.

Số ca cúm A tăng liên tiếp, nhiều trẻ phải nhập viện

Theo số liệu giám sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A tăng nhanh từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026. Nếu ở tuần 35, bệnh viện ghi nhận 106 ca thì đến tuần 40, con số này đã lên 779 ca, tương đương mức tăng hơn 7 lần.

Đáng chú ý, diễn biến gia tăng không chỉ xuất hiện trong một tuần. Số ca dương tính lần lượt tăng lên 150 trường hợp ở tuần 36, 249 trường hợp ở tuần 37, 319 trường hợp ở tuần 38 và 552 trường hợp ở tuần 39, trước khi đạt 779 ca trong tuần 40. Cùng giai đoạn, số trẻ phải nhập viện điều trị tăng từ 18 lên 124 trường hợp.

Các bác sĩ nhận định, đây là tín hiệu cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng nhanh tại nhóm trẻ đến khám và điều trị. Tuy nhiên, số liệu trên phản ánh tình hình tại một bệnh viện tuyến cuối, không phải tổng số trẻ mắc cúm A trong cộng đồng.

Ngày 12/10, một bé trai 10 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương sau một ngày sốt cao từng cơn, có thời điểm lên tới 41 độ C, kèm ho có đờm và ngạt mũi. Dù đã được dùng thuốc hạ sốt, thân nhiệt của trẻ vẫn khó kiểm soát. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi mắc cúm A. Sau khi đánh giá tình trạng, bác sĩ cho trẻ điều trị ngoại trú và hướng dẫn gia đình theo dõi, chăm sóc tại nhà.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus gây ra, có khả năng lây lan nhanh qua dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Trẻ em dễ nhiễm bệnh trong môi trường lớp học, nhà trẻ và gia đình do thường xuyên tiếp xúc gần với nhau.

Những biểu hiện thường gặp gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi. Một số trẻ có thể nôn ói, ăn uống kém. Phần lớn trường hợp hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần, nhưng trẻ nhỏ hoặc trẻ có bệnh nền vẫn có nguy cơ gặp biến chứng.

Vì sao trẻ mắc cúm A có thể co giật, tổn thương não?

Một trong những cảnh báo đáng chú ý của các bác sĩ là tình trạng trẻ mắc cúm A xuất hiện co giật, lơ mơ hoặc thay đổi ý thức sau giai đoạn sốt và viêm đường hô hấp.

Co giật ở trẻ đang sốt có thể liên quan đến co giật do sốt, một tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, co giật cũng có thể xuất hiện do rối loạn điện giải, viêm não hoặc những biến chứng thần kinh khác. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào việc trẻ đang sốt để kết luận nguyên nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đặc biệt cảnh báo về bệnh não hoại tử cấp tính (ANE), một biến chứng thần kinh hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến rất nhanh sau nhiễm virus, trong đó cúm A là một trong những tác nhân được ghi nhận.

Theo bác sĩ Lê Nhật Cường, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cơ chế của bệnh được cho là liên quan đến phản ứng miễn dịch quá mức sau nhiễm virus. Phản ứng viêm mạnh có thể gây tổn thương mạch máu não, phù não và tổn thương mô thần kinh, đồng thời ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác.

Điều nguy hiểm là trẻ có thể chỉ xuất hiện những triệu chứng ban đầu tương tự cúm thông thường như sốt, ho, mệt mỏi. Sau vài ngày, bệnh nhi đột ngột lơ mơ, rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê. Biến chứng này được ghi nhận ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm 2-5 tuổi.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương từng tiếp nhận bệnh nhi mắc cúm A xuất hiện biến chứng não hoại tử cấp tính. Dù được hồi sức và điều trị tích cực, đã có trường hợp không qua khỏi.

Tại TP.HCM, một bé trai 10 tuổi cũng được ghi nhận mắc cúm A sau hai ngày sốt cao, ho và nôn ói, sau đó xuất hiện cơn co giật kéo dài khoảng ba phút kèm nói sảng. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trẻ có rối loạn điện giải và viêm phế quản. Sau năm ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện, không còn co giật và được xuất viện.

Những trường hợp trên cho thấy các biểu hiện thần kinh ở trẻ mắc cúm cần được đánh giá y tế kịp thời. Tuy nhiên, không phải mọi cơn co giật khi sốt đều là dấu hiệu của bệnh não hoại tử cấp tính. Đây là biến chứng hiếm gặp và cần có thăm khám, xét nghiệm chuyên môn để xác định nguyên nhân.

Ngoài tổn thương thần kinh, cúm A còn có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý có sẵn. Mức độ nguy hiểm không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể; trẻ không sốt quá cao vẫn có thể gặp biến chứng nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Trẻ mắc cúm A có dấu hiệu nào cần đưa đi cấp cứu?

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng hô hấp, ý thức, khả năng ăn uống và mức độ tỉnh táo của trẻ trong suốt thời gian mắc cúm.

Những dấu hiệu cần được đưa đến cơ sở y tế ngay gồm khó thở, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím môi hoặc mặt, sốt rất cao không kiểm soát được, li bì, khó đánh thức, không uống được hoặc có dấu hiệu mất nước. Trường hợp trẻ đã giảm sốt nhưng sau đó sốt trở lại, ho tăng hoặc sức khỏe xấu đi cũng cần được thăm khám.

Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện co giật, mất ý thức, nói sảng hoặc thay đổi hành vi bất thường, gia đình không nên tiếp tục tự điều trị tại nhà.

Khi trẻ lên cơn co giật, người chăm sóc cần giữ bình tĩnh, đặt trẻ ở vị trí an toàn, dọn những vật cứng hoặc sắc nhọn xung quanh và nhẹ nhàng cho trẻ nằm nghiêng để bảo vệ đường thở. Cần ghi nhận thời điểm bắt đầu, thời gian kéo dài của cơn co giật và theo dõi nhịp thở.

Tuyệt đối không ghì chặt tay chân, không cố cạy miệng, đặt đũa, thìa hoặc bất kỳ vật gì vào miệng trẻ. Cũng không cho trẻ uống nước hay uống thuốc khi chưa tỉnh táo hoàn toàn vì có thể gây sặc.

Nếu cơn co giật kéo dài từ 5 phút, tái diễn liên tiếp, trẻ khó thở hoặc không tỉnh lại bình thường, cần gọi cấp cứu 115. Với trẻ lần đầu xuất hiện co giật, gia đình cũng cần tìm kiếm hỗ trợ y tế khẩn cấp, ngay cả khi cơn đã tự kết thúc.

Đối với các trường hợp cúm thông thường, trẻ cần được nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống phù hợp và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cha mẹ không tự ý dùng kháng sinh vì thuốc này không có tác dụng tiêu diệt virus cúm. Thuốc kháng virus như oseltamivir cũng cần được sử dụng theo chỉ định, đặc biệt ở những trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu bệnh nặng.

Để phòng bệnh, tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên có thể được tiêm vắc xin cúm theo khuyến cáo và lịch phù hợp. Bên cạnh đó, gia đình cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng hô hấp và giữ không gian sinh hoạt thông thoáng.

Trong bối cảnh số ca cúm A ở trẻ đang tăng nhanh, điều quan trọng không phải là quá lo lắng trước mọi cơn sốt mà là nhận biết đúng những dấu hiệu bất thường. Theo dõi sát diễn biến bệnh, đưa trẻ đi khám đúng thời điểm và xử trí an toàn khi xuất hiện co giật có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.