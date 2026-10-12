Cục Điện ảnh yêu cầu phim dự sự kiện quốc tế phải có giấy phép

ANTD.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu phim tham gia các sự kiện điện ảnh ở nước ngoài phải có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng trước khi gửi dự thi.

Cục Điện ảnh vừa ban hành Công văn số 2064/ĐA-PBP ngày 12/10/2026, yêu cầu các cơ sở sản xuất, phát hành phim và tổ chức, cá nhân Việt Nam chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng và các sự kiện điện ảnh ở nước ngoài. Văn bản lưu ý những vấn đề về điều kiện cấp phép, tính minh bạch của giải thưởng và trách nhiệm quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt Nam.

Phải được cấp phép trước khi gửi phim dự thi

Theo công văn do Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường ký, những năm gần đây, phim Việt Nam ngày càng tham gia nhiều liên hoan phim, giải thưởng và sự kiện điện ảnh quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa, con người Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, qua công tác quản lý, Cục Điện ảnh nhận thấy vẫn có trường hợp gửi phim hoặc cấp quyền truy cập phim cho ban tổ chức nước ngoài khi tác phẩm chưa đủ điều kiện pháp lý. Một số đơn vị chỉ nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa phim khi đã sát thời hạn công chiếu, gây khó khăn cho công tác quản lý và hỗ trợ.

Cục Điện ảnh nhấn mạnh, theo khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim trong nước và nước ngoài phải được cấp "Giấy phép phân loại phim" hoặc "Quyết định phát sóng". Cùng với đó, bản phim gửi tham dự cũng phải thống nhất với bản phim đã được cấp phép. Nếu thay đổi nội dung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại "Giấy phép phân loại phim" theo Điều 28 Luật Điện ảnh trước khi sử dụng bản phim đã chỉnh sửa. Đáng chú ý, việc hoàn tất thủ tục cấp phép sau khi đã gửi phim cho ban tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trước đó.

Để tránh phát sinh vướng mắc, Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch hoàn thiện phim, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp phép phù hợp với thời hạn nhận phim của từng sự kiện.

Theo Điều 27 Luật Điện ảnh, thời hạn giải quyết thủ tục chỉ được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu phim cần điều chỉnh nội dung hoặc hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung, thời hạn giải quyết được tính lại từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được bản phim đã điều chỉnh hoặc hồ sơ hoàn thiện. Quy định này đòi hỏi các đơn vị tính toán tiến độ sản xuất và hoàn thiện tác phẩm ngay từ đầu, tránh tình trạng gửi phim khi chưa đủ điều kiện rồi mới đề nghị cơ quan chức năng giải quyết gấp.

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Thận trọng khi lựa chọn sự kiện và công bố giải thưởng

Bên cạnh yêu cầu về pháp lý, Cục Điện ảnh lưu ý các đơn vị cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, uy tín, quy trình tuyển chọn, thành phần ban giám khảo, hệ thống giải thưởng, phạm vi phổ biến phim và các khoản phí liên quan trước khi đăng ký tham dự sự kiện quốc tế. Theo đó, những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc sử dụng danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng cần được cân nhắc thận trọng.

Không chỉ vậy, Cục Điện ảnh cũng lưu ý việc công bố thành tích của phim cũng phải phản ánh đúng bản chất và vị trí của giải thưởng. Với giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao, giải danh dự hoặc hình thức ghi nhận ngoài các hạng mục tranh giải chính, tổ chức, cá nhân cần nêu chính xác tên gọi và vị trí của danh hiệu trong cơ cấu giải thưởng. Cục Điện ảnh yêu cầu không sử dụng những hình thức ghi nhận này để khẳng định tác phẩm đã giành giải thưởng chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi.

Công văn của Cục Điện ảnh khẳng định, việc phim được trao giải ở bất kỳ hạng mục nào không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân nếu tác phẩm được gửi tham dự khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Đề cao trách nhiệm nghề nghiệp và minh bạch thông tin

Cùng với các yêu cầu trên, Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị cân nhắc chất lượng nghệ thuật, thông điệp, giá trị lịch sử, nhân văn và tác động xã hội của tác phẩm khi lựa chọn phim tham dự sự kiện quốc tế.

Theo văn bản, việc quảng bá điện ảnh Việt Nam cần gắn với trách nhiệm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách khách quan, toàn diện, đồng thời tôn trọng quyền tự do sáng tạo và quyền phản ánh đời sống xã hội đa chiều trong khuôn khổ pháp luật. Đối với hoạt động báo chí, Cục Điện ảnh đề nghị phản ánh khách quan vị thế và giá trị của giải thưởng trong hệ thống giải thưởng quốc tế. Các cơ quan báo chí cần thận trọng khi đưa tin về những tác phẩm được tôn vinh dưới các danh xưng như “sáng tạo”, “góc nhìn mới” nhưng có thể truyền tải thông điệp tuyên truyền, vận động chính trị do các chủ thể bên ngoài thúc đẩy.

Cục Điện ảnh cho biết sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về điều kiện tham dự, sự không thống nhất giữa bản phim dự thi và bản phim được cấp phép hoặc thông tin giải thưởng không chính xác.

Đối với những phim có hồ sơ pháp lý đầy đủ, thông tin sự kiện minh bạch, gửi đúng thời hạn và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cơ quan này sẽ xem xét giới thiệu, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và đề cao trách nhiệm nghề nghiệp được xác định là những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động đưa phim Việt Nam ra quốc tế diễn ra chuyên nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của điện ảnh Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.