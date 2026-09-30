Công trình nghĩa tình dành tặng cựu chiến binh Trần Văn Tiến

ANTD.VN - Ngày 30-9, Cấp uỷ chi bộ, Ban MTTQ, Tổ dân phố và Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 17, phường Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức khởi công sửa chữa, cải tạo nhà ở cho đồng chí Trần Văn Tiến, hội viên Cựu chiến binh phường Hoàng Mai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, tình đồng chí, đồng đội và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, cùng chung tay giúp gia đình đồng chí cựu chiến binh Trần Văn Tiến có điều kiện cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Lệ Thanh, Ủy viên HĐND - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 17 phường Hoàng Mai công bố quyết định trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình đồng chí Trần Văn Tiến (người thứ hai từ trái sang)

Đồng chí Trần Văn Tiến, sinh năm 1955, là hội viên Cựu chiến binh phường Hoàng Mai, từng tham gia quân đội từ năm 1973 đến năm 1977. Sau khi xuất ngũ, đồng chí Trần Văn Tiến làm nhiều công việc lao động tự do để mưu sinh. Nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, không có lương và thu nhập ổn định. Vợ đồng chí Tiến đã mất và hiện tại gia đình có 6 người sinh sống trong căn nhà khoảng 16m², đã xuống cấp, thường xuyên ngấm nước, ẩm thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trong gia đình có người khuyết tật câm điếc bẩm sinh.

Đại diện UBND phường Hoàng Mai trao kinh phí hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Văn Tiến sửa nhà

Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần “Nghĩa tình đồng đội - tương thân tương ái”, các cấp, các ngành cùng Chi hội CCB Tổ dân phố 17 và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Văn Tiến sửa chữa, cải tạo căn nhà.

Theo bà Nguyễn Lệ Thanh, Ủy viên HĐND - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 17 phường Hoàng Mai, sau một thời gian vận động quyên góp với sự tham gia của lãnh đạo UBND, Hội Cựu chiến binh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai và sự đóng góp của Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 17 và các nhà hảo tâm, Tổ Dân phố 17 đã quyên góp được một khoản kinh phí hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Văn Tiến sửa chữa căn nhà.

Đại diện Chi hội Cựu chiến binh Tổ Dân phố 17 phường Hoàng Mai trao kính phí hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Văn Tiến

“Từ sự chung tay của chính quyền, các tổ chức, đồng đội và những tấm lòng hảo tâm, hôm nay công trình sửa chữa, cải tạo ngôi nhà của đồng chí Trần Văn Tiến chính thức được khởi công” - Bà Nguyễn Lệ Thanh chia sẻ và nhấn mạnh một mái nhà được sửa sang không chỉ bằng vật liệu và kinh phí, mà còn bằng sự sẻ chia, tình đồng đội và tình người.

Lễ khởi công sửa chữa căn nhà cho gia đình Cựu chiến binh Trần Văn Tiến diễn ra trang trọng và ấm áp tình đồng chí, đồng đội

Thay mặt Tổ dân phố 17, Bà Nguyễn Lệ Thanh trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm đã chung tay để chương trình được thực hiện và chúc công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm mang lại cho gia đình đồng chí Trần Văn Tiến một mái ấm an toàn, khang trang hơn.

Sau lễ khởi công, đại diện Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 17 bày tỏ vui mừng được cùng các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm tổ chức khởi công sửa chữa, cải tạo ngôi nhà cho đồng chí Trần Văn Tiến và thay mặt Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 17 trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành; sự sẻ chia của các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm đã dành cho đồng chí Trần Văn Tiến.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của chính quyền, các đoàn thể phường Hoàng Mai và cán bộ, nhân dân Tổ dân phố 17, đồng chí Trần Văn Tiến thay mặt gia đình trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành, đồng đội và bà con Tổ dân phố 17 đã quan tâm, giúp đỡ để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp của gia đình.

“Ở tuổi này, sức khỏe của tôi không còn được như trước, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Vì vậy, sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người đối với gia đình tôi thực sự là một sự động viên rất lớn. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới UBND phường Hoàng Mai, Hội Cựu chiến binh phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 17, cùng các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm đã dành tình cảm, kinh phí và sự quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng chí, bà con đã trực tiếp quan tâm, vận động và tạo điều kiện để việc sửa chữa căn nhà được thực hiện. Gia đình tôi xin ghi nhận và trân trọng tình cảm quý báu này. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi” - Đồng chí Trần Văn Tiến xúc động bày tỏ.