Công nhân đội mưa lắp từng mét ray, Phú Quốc tăng tốc đưa tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên về đích trước thềm APEC 2027

ANTD.VN -Mưa xối xả, gió biển tạt rát mặt, nhưng công trường tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc vẫn không ngừng nhịp. Những ngày cuối tháng 9, các tổ đội đồng loạt lắp ray, từng bước định hình tuyến kết nối sân bay với trung tâm APEC ở Nam đảo.

Ảnh: Hoàng Hà

Những ngày cuối tháng 9/2026, Phú Quốc liên tục xuất hiện những trận mưa lớn. Có thời điểm mưa đổ xuống kéo dài cả ngày, nước trắng mặt đường, từng đợt gió mạnh từ phía biển cuốn theo những hạt mưa tạt rát mặt người.

Trên công trường tuyến đường sắt nhẹ LRT, nhịp thi công không vì thế dừng lại. Áo mưa phủ bên ngoài, những người thợ đội mũ bảo hộ, tiếp tục bám đường ray, kiểm tra từng liên kết, căn chỉnh từng vị trí. Máy móc, thiết bị và các tổ đội được bố trí dọc tuyến, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Tháng 9 cũng đánh dấu thời điểm việc lắp đặt đường ray được triển khai đồng loạt. Trên dải phân cách của tuyến ĐT.975, những đoạn ray nối tiếp nhau xuất hiện, dần phác họa hình hài tuyến tàu điện dài 17,59 km nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm APEC tại Nam đảo.

Với dự án triển khai ngoài trời trên đảo, mưa và gió biển là một trong những điều kiện đặc thù các tổ đội phải thích nghi trong quá trình thi công. Ảnh: Hoàng Hà

Giữa màn mưa, những thanh ray nối dài hàng km dần định hình trên công trường. Đây cũng là một trong những hạng mục trọng tâm đang được đẩy nhanh trong giai đoạn cuối tháng 9. Ảnh: Hoàng Hà

Từng đoạn ray được đưa vào vị trí, căn chỉnh và liên kết trên nền đường đã hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Hà

Công nhân kiểm tra, siết chặt các liên kết trên đường ray dưới trời mưa. Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Anh Lê Đình Cường, quê Thanh Hóa, có nhiều năm gắn bó với ngành đường sắt. Với anh, chuyến vào Phú Quốc lần này mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia thi công một tuyến đường sắt mới ngay từ những công đoạn đầu tiên. Cảm giác rất đặc biệt và tôi thực sự tự hào khi được góp sức vào một công trình phục vụ APEC 2027”, anh Cường hào hứng chia sẻ.

Ảnh: Hoàng Hà

Từng thanh ray dài 25 m, nặng khoảng 1,5 tấn được đưa vào vị trí, ghép nối thành những đoạn tuyến đầu tiên. Khi 2.850 thanh ray được lắp đặt hoàn chỉnh, hơn 4.200 tấn thép sẽ kéo dài trên công trường, từng bước tạo nên một “dải lụa thép” xuyên Nam đảo.

Thiết kế 3D tuyến đường sắt nhẹ chạy trên cầu cạn khi qua một nút giao trên tuyến đường ĐT 975. Ảnh: Sun Group

Trên toàn tuyến, cầu, hầm, nền đường, nhà ga và đường ray đang được triển khai song song. Dự án đặt mục tiêu hoàn tất lắp đặt hệ thống ray trên toàn tuyến vào khoảng tháng 2/2027.

Ảnh đồ họa thiết kế tuyến tàu điện LRT khi khánh thành đồng bộ cùng tuyến đường ĐT 975. Ảnh: Sun Group

Dự án hướng tới mốc chạy thử tháng 7/2027, trở thành một trong những hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư trong quá trình đảo Ngọc chuẩn bị cho APEC 2027.