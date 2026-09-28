Công nhân đội mưa lắp từng mét ray, Phú Quốc tăng tốc đưa tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên về đích trước thềm APEC 2027

Những ngày cuối tháng 9/2026, Phú Quốc liên tục xuất hiện những trận mưa lớn. Có thời điểm mưa đổ xuống kéo dài cả ngày, nước trắng mặt đường, từng đợt gió mạnh từ phía biển cuốn theo những hạt mưa tạt rát mặt người.
Trên công trường tuyến đường sắt nhẹ LRT, nhịp thi công không vì thế dừng lại. Áo mưa phủ bên ngoài, những người thợ đội mũ bảo hộ, tiếp tục bám đường ray, kiểm tra từng liên kết, căn chỉnh từng vị trí. Máy móc, thiết bị và các tổ đội được bố trí dọc tuyến, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Tháng 9 cũng đánh dấu thời điểm việc lắp đặt đường ray được triển khai đồng loạt. Trên dải phân cách của tuyến ĐT.975, những đoạn ray nối tiếp nhau xuất hiện, dần phác họa hình hài tuyến tàu điện dài 17,59 km nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm APEC tại Nam đảo.
Anh Lê Đình Cường, quê Thanh Hóa, có nhiều năm gắn bó với ngành đường sắt. Với anh, chuyến vào Phú Quốc lần này mang một ý nghĩa đặc biệt.
“Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia thi công một tuyến đường sắt mới ngay từ những công đoạn đầu tiên. Cảm giác rất đặc biệt và tôi thực sự tự hào khi được góp sức vào một công trình phục vụ APEC 2027”, anh Cường hào hứng chia sẻ.
Từng thanh ray dài 25 m, nặng khoảng 1,5 tấn được đưa vào vị trí, ghép nối thành những đoạn tuyến đầu tiên. Khi 2.850 thanh ray được lắp đặt hoàn chỉnh, hơn 4.200 tấn thép sẽ kéo dài trên công trường, từng bước tạo nên một “dải lụa thép” xuyên Nam đảo.
Trên toàn tuyến, cầu, hầm, nền đường, nhà ga và đường ray đang được triển khai song song. Dự án đặt mục tiêu hoàn tất lắp đặt hệ thống ray trên toàn tuyến vào khoảng tháng 2/2027.
Dự án hướng tới mốc chạy thử tháng 7/2027, trở thành một trong những hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư trong quá trình đảo Ngọc chuẩn bị cho APEC 2027.
Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 70%, 30% còn lại do nhà đầu tư tư nhân đóng góp. Tuyến đặt mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 11/2027. Giai đoạn đầu, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến vận hành 6-10 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa sử dụng năng lượng sạch; quy mô toàn tuyến có thể lên tới 14 đoàn tàu, năng lực vận chuyển tối đa khoảng 4.500 khách/giờ trong tương lai. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo dự kiến còn khoảng 20 phút.