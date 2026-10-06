Công nghệ, trò chơi điện tử tái hiện di sản Việt

ANTD.VN - Tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026, gian hàng của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) tại Di sản Hoàng thành Thăng Long đã thu hút dư luận và giới chuyên môn. Không dừng lại ở một không gian trưng bày thuần túy, VTC đã biến gian hàng thành một "hệ sinh thái văn hóa số" sinh động, nơi di sản lịch sử được tái sinh qua công nghệ, trò chơi điện tử và nghệ thuật diễn xướng đương đại.

Sức hút chuyên môn của gian hàng VTC nằm ở cách thức các đơn vị thành viên (VTC Intecom, VTC Mobile, VTC Studio, VTC Education) cụ thể hóa triết lý "Làm game chính là làm văn hóa".

Khu vực thực tế ảo (VR) do 100% đội ngũ kỹ sư VTC Studio nghiên cứu phát triển đã tạo nên hiện tượng khi thu hút hàng nghìn lượt du khách xếp hàng trải nghiệm. Dự án mở ra không gian số đưa người dùng khám phá hang Sơn Đoòng, dẫn dắt người xem qua hàng loạt danh thắng tiêu biểu như Cổ Loa, Tam Cốc - Bích Động, Vịnh Hạ Long, bãi đá cổ Sapa.

Gian hàng của VTC thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm

Ứng dụng này hướng tới phát hành trên các nền tảng quốc tế (như Meta VR Store), trực tiếp quảng bá danh thắng Việt Nam ra toàn cầu.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC, Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cho biết, VTC định hướng phát triển các sản phẩm số gắn với văn hóa Việt Nam, đồng thời chủ động tiếp thu công nghệ quốc tế để từng bước làm chủ công nghệ và tự sản xuất các sản phẩm phù hợp.

Gian hàng vinh dự đón đoàn lãnh đạo cấp cao tới tham quan và trải nghiệm, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo (thứ sáu từ trái sang).

Theo ông, Audition là một ví dụ tiêu biểu. Sau 20 năm phát hành, sản phẩm không chỉ duy trì sức sống trong cộng đồng người chơi mà còn từng bước đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam vào không gian game, từ trang phục đến những hình ảnh mang bản sắc dân tộc.

Tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026, Audition đã để lại dấu ấn đầy cảm xúc với màn trình diễn "Heritage show", tôn vinh hành trình 20 năm gắn kết văn hóa của tựa game quốc dân này. Tiết mục là sự hòa quyện tinh tế giữa văn hóa truyền thống Việt Nam và nhịp sống hiện đại hội nhập quốc tế.

Không chỉ có Audition, Kingdom chess của VTC Mobile là một ví dụ về câu chuyện game không còn bó hẹp trong phạm vi một sản phẩm giải trí. Khi được đặt trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, game có thể trở thành một sản phẩm xuất khẩu văn hóa, một phương thức quảng bá điểm đến và một cầu nối để các nền văn hóa gặp nhau.

Trong Kingdom chess, những nhân vật lịch sử, truyền thuyết Việt Nam như Sơn Tinh, Lạc Long Quân được đặt cạnh các hình tượng quen thuộc của nhiều nền văn hóa như Zeus, Quan Vũ, Lưu Bị. Sự gặp gỡ ấy tạo nên một không gian mà ở đó người chơi có thể nhận diện những biểu tượng quen thuộc của mình, đồng thời khám phá những hình tượng đến từ nền văn hóa khác.

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và ông Chu Tiến Đạt - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC tuyên dương các cosplayer tại chương trình nghệ thuật Cultural Cosplay 2026

Xa hơn, mô hình kết nối esports - nghệ thuật - du lịch cũng mở ra khả năng hình thành những điểm đến mới cho các sự kiện quốc tế. Một giải đấu esports nếu được đặt trong không gian văn hóa đặc trưng, kết hợp với nghệ thuật, ẩm thực, tham quan di sản và trải nghiệm địa phương, có thể trở thành một sản phẩm du lịch thay vì chỉ là một sự kiện thể thao điện tử.

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay: không chỉ bán một sản phẩm, mà tạo ra một hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh sản phẩm và những giá trị văn hóa mà sản phẩm đó mang theo.

Từ Hoàng thành Thăng Long, nơi lưu giữ những lớp ký ức của một kinh đô nghìn năm, đến thế giới game, VR, cosplay và esports của thế hệ trẻ, sự gặp gỡ ấy gợi mở một cách tiếp cận mới đối với di sản.

Di sản có thể được bảo tồn bằng những phương thức truyền thống, nhưng cũng cần được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại. Công nghệ có thể giúp một du khách quốc tế chưa biết tiếng Việt bắt đầu làm quen với văn hóa Việt Nam qua một trò chơi; một trải nghiệm VR có thể đưa họ đến Sơn Đoòng trước khi họ thực sự đặt chân tới Việt Nam; một nhân vật game có thể mở ra sự tò mò về một truyền thuyết; một sự kiện esports có thể trở thành lý do để một cộng đồng quốc tế tìm đến Hà Nội.

Và từ những trải nghiệm tưởng như rất nhỏ ấy, những kết nối lớn hơn có thể được hình thành: kết nối con người với di sản, kết nối văn hóa với du lịch, kết nối công nghệ với sáng tạo và kết nối Việt Nam với thế giới.