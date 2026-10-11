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Công khai thông tin 9 vị trí đề xuất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

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Ngân Tuyền

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội mới đây công khai thông tin vị trí 9 ô đất theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong danh sách này, dự án khu nhà ở xã hội Thiên Lộc 2, xã Thiên Lộc có quy mô diện tích lớn nhất là 6,1 ha.

Tiếp đến là dự án khu nhà ở xã hội Tây Đông Ngạc, phường Đông Ngạc 3,8 ha. Cũng tại phường Đông Ngạc còn có dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Thăng Long 0,95 ha và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Phương Hạnh 0,7 ha.

Trong danh sách này còn có dự án khu nhà ở xã hội tại thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, quy mô hơn 3,1ha; dự án nhà ở xã hội Long Trì, xã Thanh Trì, quy mô 1,84ha; dự án khu nhà ở xã hội Nam Phú Diễn, phường Phú Diễn, quy mô 1,19ha.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Yên Khê, thôn Yên Khê, xã Phù Đổng 0,88ha; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Kiến Hưng, phường Kiến Hưng 0,64ha.

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Hà Nội vừa công khai thông tin 9 vị trí đề xuất xây dựng nhà ở xã hội

Trước đó, trong tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công khai danh sách các dự án nhà ở xã hội được đề xuất triển khai trải rộng tại các khu vực Thượng Cát, Yên Nghĩa, Xuân Phương, Vĩnh Hưng, Sơn Đồng, Ô Diên và Phúc Thịnh. Trong số này, khu dự án nhà ở xã hội tập trung Bắc Hà tại phường Thượng Cát có quy mô lớn nhất, với diện tích đất dự kiến khoảng 22,5 ha.

Hay nhà ở xã hội Đoàn Kết tại phường Vĩnh Hưng có diện tích 1,8 ha; nhà ở xã hội IEC Sơn Đồng tại xã Sơn Đồng 5,7 ha; nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên 2,7 ha; nhà ở xã hội Yên Nghĩa 1 rộng 3,7 ha và nhà ở xã hội Yên Nghĩa 2 rộng 2,6 ha tại phường Yên Nghĩa...

Trong tháng 8, danh sách đề xuất có nhà ở xã hội Ngô Gia Tự rộng 1,8 ha và nhà ở xã hội Long Biên rộng 1,9 ha tại phường Việt Hưng. Tại phường Xuân Phương có nhà ở xã hội Nam Xuân Phương 4,6ha, nhà ở xã hội Tu Hoàng 1,3 ha và nhà ở xã hội Hải Thịnh 4,5 ha, xây dựng trên ô đất C5 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3. Ngoài ra, nhà ở xã hội tại đường Phương Dung ở xã Ngọc Hồi có diện tích khoảng 19,6 ha.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo Kế hoạch, thành phố dự kiến triển khai 148 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3ha, cung cấp khoảng 135.600 căn hộ.

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