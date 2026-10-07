Công bố sáng kiến ứng dụng công nghệ hóa chất, thúc đẩy nông nghiệp bền vững

ANTD.VN - KAO Việt Nam công bố các sáng kiến nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và chuyên môn nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan tại sự kiện

Ngày 6/10, tại Lễ công bố các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, Kao Việt Nam giới thiệu các sáng kiến ứng dụng công nghệ và chuyên môn hóa chất vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời công bố định hướng hợp tác với Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Việt Nam đang hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, xanh và bền vững; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường và chuỗi giá trị.

Để đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Theo Thứ trưởng, doanh nghiệp có thế mạnh về công nghệ có thể đóng góp tri thức và giải pháp tiên tiến, qua đó nâng giá trị, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Dựa trên các cơ chế hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Tại sự kiện, Kao giới thiệu hướng ứng dụng công nghệ kiểm soát sự tương tác giữa chất lỏng và bề mặt rắn trong quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật. Công nghệ này giúp các giọt thuốc bám, trải đều và thấm tốt hơn trên bề mặt lá, thay vì bị trượt đi, bay hơi hoặc phát tán ra ngoài khu vực cần xử lý.

Theo đại diện doanh nghiệp, các chất phụ trợ chức năng được dùng để cải thiện khả năng làm ướt, độ bao phủ và thẩm thấu của dung dịch trên lá. Nhờ đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật cần sử dụng có thể giảm nhưng vẫn duy trì hiệu quả, đồng thời hạn chế thất thoát hóa chất và tối ưu chi phí đầu vào.

Giải pháp cũng được kỳ vọng hỗ trợ phun bằng thiết bị bay không người lái. Khi sử dụng drone, các giọt phun nhỏ dễ bay hơi hoặc bị gió cuốn khỏi khu vực mục tiêu; kiểm soát tốt hơn đặc tính giọt phun có thể giúp tăng độ chính xác, khả năng bám dính và hạn chế phát tán ngoài ý muốn.

Kao cho biết giải pháp sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh theo đặc điểm cây trồng và phương thức canh tác tại Việt Nam. Doanh nghiệp dự kiến phối hợp với PSAV để kết nối công nghệ, chuyên môn với nhu cầu thực tế, từ đó tìm mô hình phù hợp.

Ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam cho biết, nông nghiệp bền vững là một trong những lĩnh vực doanh nghiệp muốn đóng góp nhân dịp 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn đồng hành bằng cách kết hợp công nghệ và chuyên môn của Kao với kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn của các đối tác để cùng giải quyết những thách thức mà ngành nông nghiệp đang đối mặt, góp phần vào sự phát triển lâu dài của nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”, ông Shintaro Yasue nói.

Thời gian tới, doanh nghiệp và PSAV sẽ tiếp tục mở rộng trao đổi, hợp tác với các bên liên quan để nghiên cứu các giải pháp, hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành; đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp và đóng góp cho xã hội Việt Nam.