Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Cơ quan Thi hành án hình sự

ANTD.VN - Chiều 23-9-2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đối với Thượng tá Nguyễn Viết Điệp; trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đặng Trung Kiên.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 2 đồng chí chỉ huy Phòng

Chúc mừng 2 đồng chí được trao Quyết định bổ nhiệm, Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đơn vị, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với quá trình công tác, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với mỗi đồng chí.

Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

“Tôi đề nghị đồng chí Nguyễn Viết Điệp và đồng chí Đặng Trung Kiên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất của người cán bộ CAND; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy; chủ động nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật và của ngành. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp đúng quy định pháp luật, quy trình, thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và hiệu quả” - Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ nhấn mạnh; Đồng thời thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bày tỏ sự tin tưởng “trên cương vị được giao, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Mẽ cũng đề nghị CBCS toàn đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ; cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.