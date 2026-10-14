Công bố kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GD-ĐT

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ GD-ĐT cho biết, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định, nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có hai trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá toàn diện công tác liên quan đến sách giáo khoa.

Thứ hai, đánh giá công tác giáo dục phổ thông; công tác quản lý, tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên tại các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nói chung và trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Thời kỳ giám sát được tính từ năm 2023 đến ngày 30.9.2026. Thời gian hoàn thành trước ngày 15.12.2026.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, việc Ban Bí thư thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề liên quan đến giáo dục phổ thông vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để báo cáo những công việc đang triển khai, kết quả đạt được, kiến nghị về những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi, lắng nghe những ý kiến khách quan từ các ban Đảng.

Những kiến nghị, đề xuất của Đoàn Giám sát cũng giúp Bộ GDĐT và toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ GDĐT sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, đầy đủ thông tin, cập nhật kịp thời; các tài liệu kèm theo cũng được cung cấp đầy đủ, toàn diện và đúng thời hạn. Bộ đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát và các bên liên quan, lựa chọn địa phương, đơn vị, chuyên gia để Đoàn có được thông tin toàn diện nhất.

Được biết, cuộc giám sát này không đi tìm vi phạm mà đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm.

Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chắc chắn sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.