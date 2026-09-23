Công bố báo cáo Dreamonomics của Mastercard

ANTD.VN - Trong bối cảnh 74% doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng các công cụ tích hợp, Mastercard giới thiệu giải pháp Mastercard One Credential dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại châu Á – Thái Bình Dương, với Ấn Độ là thị trường triển khai đầu tiên.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại châu Á – Thái Bình Dương đang tích cực ứng dụng công cụ số, phương thức thanh toán mới và trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, càng ứng dụng nhiều công nghệ, nhiều doanh nghiệp lại càng mong muốn tìm kiếm giải pháp tinh giản và đồng bộ hơn để quản lý vận hành.

Kết quả mới nhất từ Báo cáo Dreamonomics của Mastercard cho thấy 74% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á – Thái Bình Dương lạc quan về triển vọng kinh doanh, trong khi 61% doanh nghiệp thường xuyên thử nghiệm các sáng kiến mới. Tuy nhiên, khả năng dự báo và tính ổn định vẫn là ưu tiên của 69% doanh nghiệp trong khu vực. Tỷ lệ này gần tương đương với mức 68% trên toàn cầu.

Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, bài toán tăng trưởng không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ. Thách thức hiện nay là làm sao để vận hành đồng bộ hệ thống công cụ, phương thức thanh toán và các mối quan hệ tài chính ngày càng đa dạng và phức tạp, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định hiệu quả hơn thay vì chỉ nhanh hơn.

“Doanh nghiệp không nhìn vấn đề từ góc độ hạ tầng thanh toán hay nguồn vốn. Điều họ quan tâm là thanh toán cho nhà cung cấp, quản lý dòng tiền và duy trì vận hành liền mạch”, bà Anouska Ladds, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách mảng Thương mại và Luồng Thanh toán Mới khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Mastercard chia sẻ.

“Ngày nay, mọi quyết định kinh doanh đều gắn với quản lý tài chính. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần những trải nghiệm thanh toán thực sự tương thích với cách thức vận hành thực tế, từ đó giúp họ chủ động hơn trong quản lý vốn lưu động, xoay chuyển kịp thời trước biến động và thích ứng với xu hướng mới cũng như nhu cầu của khách hàng” - bà Anouska Ladds nói.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại châu Á – Thái Bình Dương hiện sử dụng trung bình năm công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong số đó, 94% doanh nghiệp muốn sử dụng thêm ít nhất một công cụ mới, trong khi tỷ lệ này trên toàn cầu là 89%.

Càng ứng dụng nhiều công nghệ, doanh nghiệp càng cần quản lý chúng hiệu quả hơn. Ba trong bốn doanh nghiệp (74%) nhìn nhận các công cụ tích hợp là thiết yếu. Họ sẵn sàng ứng dụng công cụ số, nhưng những công cụ này phải hỗ trợ việc ra quyết định hằng ngày.

Công bố báo cáo Dreamonomics của Mastercard

Vấn đề này cũng phản ánh rõ trong hoạt động thanh toán. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường sử dụng trung bình bốn phương thức thanh toán cho các khoản chi phí doanh nghiệp như chuyển khoản qua ngân hàng điện tử (59%), thanh toán tức thời (55%), thẻ ghi nợ (52%) và thẻ tín dụng (47%).

Mastercard và City Union Bank (CUB) đang thí điểm giải pháp Mastercard One Credential tại Ấn Độ nhằm đáp ứng những nhu cầu này. Qua đó, lần đầu tiên tại Ấn Độ, các nguồn thanh toán đủ điều kiện dành cho cá nhân và doanh nghiệp có thể được kết nối thông qua một thông tin xác thực duy nhất.

Được thiết kế cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Mastercard One Credential cho phép liên kết nhiều tài khoản thanh toán đủ điều kiện với một thẻ chính. Dựa trên các tùy chọn được thiết lập trước, chẳng hạn như giá trị giao dịch hoặc nhóm ngành hàng, hệ thống sẽ tự động lựa chọn nguồn tiền phù hợp cho từng giao dịch.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp này có thể giúp tách biệt chi tiêu cá nhân và chi tiêu phục vụ kinh doanh, đồng thời giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn tiền để thanh toán.

AI ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Gần ba trong bốn doanh nghiệp nhỏ và vừa (74%) cho biết họ hào hứng trước tiềm năng của công nghệ này. Trong số các ứng dụng AI mà doanh nghiệp kỳ vọng ở nhà cung cấp dịch vụ tài chính, phòng chống gian lận và tăng cường bảo mật được quan tâm nhất với tỷ lệ 47%.

Trong quá trình đẩy mạnh số hóa, doanh nghiệp kỳ vọng các tính năng bảo mật được tích hợp sẵn vào những công cụ tài chính đang sử dụng thay vì phải quản lý riêng biệt.

Ấn bản đầu tiên của Báo cáo Dreamonomics được phát triển dựa trên kết quả khảo sát hơn 6.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 18 quốc gia vào năm 2026. Trong đó, hơn 1.000 người tham gia khảo sát tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đến từ Úc, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.