Công bố 17 anh tài ra mắt trong "Gia tộc anh tài toàn năng", khép lại hành trình tranh tài của K26

ANTD.VN - Trong đêm chung kết, các anh tài một lần nữa cùng hội tụ trên sân khấu, mang đến hai tiết mục “Mùa hè năm ấy” và “Hỏa tâm”, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt khi các thành viên cùng nhìn lại hành trình đã qua. Các tiết mục quy tụ đông đủ các anh tài K26 còn là dịp để họ bày tỏ tình cảm dành cho nhau và tri ân khán giả đã đồng hành trong suốt mùa hè rực rỡ.

Sau tiết mục, anh tài Đại Nghĩa chia sẻ rằng sau hành trình cùng nhau tại chương trình, các anh tài đã trở nên thân thuộc với khán giả, từ những gương mặt ban đầu còn xa lạ đến những thành viên được nhớ mặt, gọi tên. Mỗi người có một chặng đường dài ngắn khác nhau, nhưng điểm chung lớn nhất chính là tình yêu thương mà họ dành cho nhau và sự ủng hộ từ khán giả.

Những anh tài được trao giải "Anh tài đóng góp đặc biệt" (X-Devotion), ghi nhận dấu ấn của năm nghệ sĩ trong hành trình kết nối và đồng hành cùng các thành viên K26

Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Để có được một mùa hè rực rỡ như thế này, còn là tình cảm và sự yêu thương của tất cả các bạn khán giả nữa”. Anh cũng nhấn mạnh: “Đêm nay sẽ là một đêm rất đáng nhớ, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu này. Dù bất kỳ ở vai trò nào, hoặc là hành trình của mỗi người có như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tự hào vì mình đã có mặt cùng với nhau đêm nay”.

Màn hội tụ của các anh tài không chỉ khơi gợi những ký ức đẹp về hành trình tại chương trình, mà còn khắc họa tình cảm gắn bó được vun đắp qua từng thử thách và khoảnh khắc sẻ chia. Khi mùa hè dần khép lại, những kỷ niệm cùng tình cảm dành cho nhau và cho khán giả sẽ trở thành dấu ấn còn đọng lại sau hành trình của các anh tài K26.

Huỳnh Lập được xướng tên ở hạng mục Thủ lĩnh Xuất sắc nhất (X-Leader)

Các giải thưởng tri ân sự nỗ lực của dàn anh tài

Sau khi kết thúc các tiết mục tại sân khấu, đêm chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" tiếp tục với phần công bố các giải thưởng nhằm ghi nhận dấu ấn, đóng góp và những giá trị mà các anh tài mang đến trong suốt hành trình. Các hạng mục được trao cho những gương mặt nổi bật, từ tinh thần nhiệt huyết, khả năng sáng tạo, bản lĩnh vượt giới hạn đến sức lan tỏa và khả năng truyền cảm hứng. Các anh tài được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng của chương trình. Đặc biệt, Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê cùng được trao giải "Anh tài đóng góp dặc biệt" (X-Devotion), ghi nhận dấu ấn của năm nghệ sĩ trong hành trình kết nối và đồng hành cùng các thành viên K26.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng, Jun Phạm chia sẻ: “Phải nói bốn tháng qua rất là nhiều cảm xúc, có thắng và cũng có thua. Đó là những luật chơi mà các anh em chúng ta đều cần phải tuân theo. Có vui, có buồn, nhưng Jun biết có một điều còn ý nghĩa hơn nữa, đó là chúng ta có nhau”.

Đinh Mạnh Ninh cũng xuất sắc được vinh danh ở hạng mục "Chiến Tướng của năm"

Ra mắt 17 thành viên trong "Gia tộc anh tài toàn năng"

Sau các màn trình diễn và phần trao giải cá nhân, đêm chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" bước vào thời khắc được mong đợi nhất: công bố những gương mặt chính thức bước vào "Gia tộc anh tài toàn năng". Kết quả được xác định dựa trên các hạng mục và tiêu chí của chương trình, đánh dấu thành quả sau hành trình tranh tài, đồng hành và vượt qua nhiều thử thách của các anh tài.

Thái Lê Minh Hiếu trở thành anh tài đầu tiên bước vào "Gia tộc anh tài toàn năng" sau khi được xướng tên ở hạng mục "Anh tài được yêu thích nhất". Ở kết quả phân bổ thành viên ra mắt theo liên minh, liên minh Khải Hoàn có 4 vị trí ra mắt, lần lượt thuộc về Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSad và Hồ Đông Quan. Song song với đó, liên minh Kỳ Tích cũng giành được 6 vị trí ra mắt, gồm Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng.

Bên cạnh các vị trí được xác định theo kết quả của các vòng đấu, 6 anh tài có điểm hỏa lực cao nhất trong số 13 anh tài còn lại cũng chính thức bước vào "Gia tộc anh tài toàn năng", gồm Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob. Kết quả này tiếp tục ghi nhận những gương mặt đã thể hiện dấu ấn nổi bật qua các vòng tranh tài, góp phần hoàn thiện đội hình "Gia tộc anh tài toàn năng" của mùa giải.

Đêm chung kết đã khép lại hành trình của các anh tài K26, đồng thời mở ra chặng đường mới cho "Gia tộc anh tài toàn năng". Vượt lên trên cả kết quả tranh tài hay những suất ra mắt, điều còn đọng lại sau mùa hè này chính là những trải nghiệm mà các thành viên đã cùng nhau đi qua, những giới hạn được chinh phục và tình cảm được bồi đắp qua từng công diễn.

Ra mắt "Gia tộc anh tài toàn năng 2026"

Khép lại hành trình, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" không chỉ ghi dấu một mùa giải với những màn trình diễn đáng nhớ, mà còn là lời tri ân dành cho các thành viên, ê-kíp sản xuất, khán giả và những người hỗ trợ phía sau chặng đường, đã cùng nhau tạo nên một mùa hè rực rỡ, nơi âm nhạc trở thành cầu nối cho việc gắn kết tình đồng đội, và sẽ tiếp tục được duy trì phía sau ánh đèn sân khấu.