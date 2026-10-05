Công an xã hướng dẫn học sinh tự tay dập lửa và tham gia giao thông an toàn

ANTD.VN - Sáng 5-10, hàng trăm học sinh trung học phổ thông ngoại thành Hà Nội đã được tham gia buổi tuyên truyền pháp luật và tập huấn kỹ năng sinh tồn. Trọng tâm của chương trình là các hoạt động thực hành xử lý đám cháy, tham gia giao thông an toàn và kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao.

Cán bộ Công an xã Ứng Hòa hướng dẫn học sinh thao tác dập tắt đám cháy bình gas giả định, điều khiển xe máy điện an toàn và tương tác tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng.

Thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội về đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức chương trình huấn luyện bám sát thực tiễn . Hoạt động này đồng thời gắn liền với phong trào thi đua "Ba nhất" của đơn vị nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống học đường .

Phát biểu khai mạc tại sân trường, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa, đặt ra yêu cầu thiết thực cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia. "Điều chúng tôi mong muốn nhất sau buổi tập huấn hôm nay không phải là các em nhớ thật nhiều điều khoản hay quy định, mà là mỗi em có thêm một kỹ năng để tự bảo vệ mình, biết cách xử lý đúng khi gặp tình huống nguy hiểm và biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè khi cần thiết", Thiếu tá Nguyễn Anh Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Trưởng Công an xã cũng kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một "tuyên truyền viên", chủ động lan tỏa kiến thức an toàn đến gia đình và cộng đồng.

Ngay sau lời khai mạc, không gian sinh hoạt dưới cờ được chuyển đổi thành thao trường thực hành . Điểm nhấn thu hút sự chú ý cao nhất là khu vực giả định sự cố hỏa hoạn do Tổ Cảnh sát khu vực thiết lập .

Một bình gas bốc cháy ngùn ngụt được đặt ngay giữa sân trường . Cán bộ chuyên trách yêu cầu học sinh trực tiếp bước vào vị trí xử lý sự cố . Dưới sự kèm cặp sát sao của các chiến sĩ, từng nhóm học sinh đã tiến đến gần ngọn lửa, tự tay thực hiện thao tác rút chốt an toàn, chọn hướng đầu gió và bóp mỏ vịt phun bột chữa cháy .

Tại góc sân bên cạnh, Tổ Cảnh sát trật tự dựng lên một sa hình thu nhỏ với các cọc tiêu chóp nón để rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông . Xe máy điện được sử dụng làm giáo cụ trực quan .

Các chiến sĩ Công an nán lại bên từng học sinh, trực tiếp chỉnh sửa từ cách cài quai mũ bảo hiểm sao cho vừa vặn đến tư thế cầm lái cân bằng . Các quy tắc luật giao thông đường bộ được phổ biến trực tiếp ngay khi các em lách xe qua chướng ngại vật, giúp định hình thói quen di chuyển chuẩn mực .

Chuyển sang chuyên đề an ninh trật tự, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm tập trung vào kỹ năng phòng vệ tâm lý trên không gian mạng và đời thực . Cán bộ cầm micro đi dọc các hàng ghế, tương tác với học sinh về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, hành vi dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt trực tuyến nhằm giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân .

Đặc biệt, ở nội dung phòng, chống mua bán người và xâm hại trẻ em, lực lượng Công an truyền đạt nguyên tắc bảo vệ cốt lõi: Tuyệt đối không giữ bí mật . Học sinh được trang bị kiến thức để nhận biết dấu hiệu nguy hiểm; khi rơi vào tình huống bất an, bị lôi kéo, các em phải lập tức lên tiếng, báo cáo cho gia đình, giáo viên hoặc cơ quan chức năng để tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời .

Toàn bộ diễn biến chương trình được chi đoàn thanh niên ghi nhận hình ảnh để tiếp tục thông tin trên các kênh truyền thông của đơn vị . Bằng việc thay đổi phương pháp tiếp cận – giảm lý thuyết, tăng cọ xát thực tế – lực lượng Công an đã trang bị thành công những "tấm khiên" kỹ năng vững chắc, chung tay cùng nhà trường kiến tạo môi trường giáo dục an toàn.