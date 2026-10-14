Công an xã đến trường nâng đỡ ước mơ học trò nghèo học giỏi

Trên góc bảng xanh của lớp 4C3 Trường Tiểu học Ứng Hòa A (xã Ứng Hòa, Hà Nội), nét phấn trắng ghi sĩ số 31 học sinh vẫn còn mới
Tiết học ngày 14/10 bỗng rộn ràng hơn thường lệ
Cùng ngày, tại phòng họp Trường THCS Ứng Hòa A, một cuộc gặp gỡ ấm cúng khác cũng vừa diễn ra
Khánh và Thư đều là học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Ứng Hòa. Dù cuộc sống thường nhật thiếu thốn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, cả hai em chưa từng sao nhãng chuyện sách đèn. Suốt năm học vừa qua, vượt lên những chật vật của gia đình, hai cô cậu học trò nhỏ vẫn đều đặn đến lớp và duy trì kết quả học tập ở nhóm dẫn đầu. Cuối năm học ấy, cả Nguyễn Nam Khánh lẫn Nguyễn Minh Thư đều đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Tấm giấy khen của hai em là câu trả lời thuyết phục cho sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh.
Để những phần quà đến đúng người, tuổi trẻ Công an xã Ứng Hòa đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa phương nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh nghèo hiếu học. Thay vì tổ chức nghi thức cầu kỳ hay mời các em về trụ sở, những người lính công an cơ sở chọn cách tìm đến tận trường, bước vào tận lớp
Tại xã Ứng Hòa, song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an xã luôn sát cánh cùng các đoàn thể trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn gọn để trả lại tiết học cho nhà trường