Công an và nhân dân hiệp đồng bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Kịp thời tiếp nhận tin báo, phối hợp với người dân xác minh, xử lý vụ việc, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực vỉa hè đối diện tòa nhà Ascott.

Đối tượng và tang vật

Cụ thể, ngày 12-10-2026, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận tin báo của anh T.V.T. (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình) về việc cùng người dân phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực vỉa hè đối diện tòa nhà Ascott, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hồ đã khẩn trương phối hợp với người dân đưa 2 đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, lực lượng Công an tập trung làm việc với những người liên quan, xác minh thông tin ban đầu, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là N.H.T. (sinh năm 2010) và L.Q.T. (sinh năm 2009), cùng trú tại Hà Nội. Các đối tượng đã khai báo về hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Căn cứ tài liệu, thông tin thu thập được, Công an phường Tây Hồ đã tạm giữ hình sự hai đối tượng N.H.T. và L.Q.T. để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của công tác tiếp nhận, xử lý tin báo và sự phối hợp giữa lực lượng Công an với người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Việc người dân kịp thời phát hiện, thông báo và phối hợp ngăn chặn hành vi vi phạm đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Tây Hồ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, chủ động khóa xe bằng các thiết bị an toàn, lựa chọn vị trí đỗ xe phù hợp và không để phương tiện ở nơi thiếu người trông giữ trong thời gian dài. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu trộm cắp hoặc các biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Sự chủ động của lực lượng Công an cùng tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh và bình yên.