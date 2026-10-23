Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

ANTD.VN - Chiều 23-10, Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không, hoạt động khai thác, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ký kết quy chế phối hợp mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và ông Tô Tử Hà, Phó Tổng Giám đốc ACV, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo Ban An toàn kiểm soát chất lượng Tổng công ty, Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Về phía Công an Thành phố có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và Công an xã Nội Bài.

Hội nghị còn có đại diện của lãnh đạo Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nội Bài, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Nội Bài, Cảng vụ Hàng không miền Bắc, UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Nội Bài, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Công ty Quản lý bay miền Bắc...

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, việc triển khai Quy chế phối hợp số 01 đã tạo thành vành đai bảo vệ vững chắc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Lực lượng Công an và an ninh hàng không đã phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hàng trăm nghìn lượt chuyến bay và gần 100 triệu lượt hành khách.

Nhiều vụ việc phức tạp về hình sự, ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được khám phá, xử lý triệt để. Nổi bật, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời các nguy cơ uy hiếp an toàn bay như: chiếu tia laser, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV, flycam), thả diều, "taxi dù" chèo kéo hành khách,...

Kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị

Nhằm làm rõ hơn những kết quả từ thực tiễn, tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác phối hợp đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài,...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa, CATP Hà Nội trình bày quy chế phối hợp mới

Nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị đạt hiệu quả; tăng cường năng lực phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn hàng không, hoạt động khai thác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lãnh đạo hai cơ quan đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các nội dung sát với thực tiễn.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp mới

Đồng thuận cao với định hướng phối hợp, ông Tô Tử Hà, Phó Tổng Giám đốc ACV khẳng định quyết tâm chủ động, nghiêm túc triển khai quy chế mới. Trước khối lượng công việc ngày càng lớn (ước tính năm 2026 sản lượng hành khách qua Cảng tăng 11%, hàng hóa tăng 14%), đại diện lãnh đạo ACV đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa quy chế thành kế hoạch chi tiết. Trọng tâm trong giai đoạn tới là liên tục rà soát, hoàn thiện các kế hoạch ứng phó khẩn nguy, phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là duy trì thường xuyên, hiệu quả các đợt diễn tập thực binh.

Ông Tô Tử Hà, Phó Tổng Giám đốc ACV, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát biểu tại hội nghị

Song song với việc từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, lãnh đạo ACV nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kiểm soát các nguy cơ từ bên ngoài. Lực lượng an ninh hàng không cần chủ động bám sát chính quyền và Công an các xã giáp ranh để kiểm soát triệt để các rủi ro, đặc biệt là "điểm nóng" về phương tiện bay không người lái (UAV, drone) đang có chiều hướng uy hiếp an toàn khai thác. Đồng thời, duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với lực lượng Công an để tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao sự đồng hành chặt chẽ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Đặt công tác bảo đảm an ninh hàng không trong bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là khi Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không vừa được thành lập, đại diện lãnh đạo Công an thành phố nhấn mạnh quy chế mới phải được triển khai đồng bộ, thực chất, lấy bảo đảm an ninh quốc gia làm mục tiêu xuyên suốt.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Lưu ý về các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các phòng nghiệp vụ và lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là tại 14 xã nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay phải chủ động rà soát toàn diện các nguy cơ, kịp thời phát hiện sơ hở để phòng ngừa từ sớm, từ xa...

Trước diễn biến phức tạp của các thách thức phi truyền thống, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định biện pháp nòng cốt và hiệu quả nhất vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thời gian tới, lực lượng chức năng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, nâng cao ý thức của người dân về tự giác chấp hành các quy định về an toàn bay.

Về cơ chế vận hành, đồng chí lãnh đạo Công an thành phố đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trao đổi thông tin trực tiếp, xuyên suốt, thiết lập kênh thông tin liên lạc thông suốt giữa hai bên. Khi có tình huống phát sinh, hai cơ quan cần trực tiếp huy động lực lượng can thiệp, hỗ trợ xử lý ngay tại thực địa để bảo đảm yếu tố phản ứng nhanh, quyết tâm giữ vững môi trường an toàn, văn minh tại cửa ngõ hàng không quốc tế.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, ban tổ chức đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Tổng Giám đốc ACV cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp 3 năm qua.