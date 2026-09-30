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Công an phường Hoàn Kiếm chủ động "xóa" nút thắt giao thông cổng trường giờ tan tầm

Lam Thanh

ANTD.VN -Tình trạng ùn tắc tại “nút thắt cổ chai” khu vực cổng trường Tiểu học Hoàn Kiếm (đường Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm) giờ đây đã "hạ nhiệt" mỗi khi tan trường. Sự chuyển biến rõ rệt ấy ghi dấu vai trò nòng cốt của Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Hoàn Kiếm trong nỗ lực chủ động phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông và siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần trả lại sự thông thoáng, an toàn cho tuyến đường và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông cổng trường học.

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