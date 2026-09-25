Công an Hà Nội tìm tang vật trong vụ án gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm tang vật trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 29-9-2024 tại phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Đặc điểm phương tiện truy tìm:

- 1 Xe mô tô 2 bánh, màu đen, nhãn hiệu Honda(SH), KBS: 29L1- 793.26; số máy: KF42E1024776; số khung: RLHKF4211LY016475; Năm sản xuất: 2020;

- 1 Xe mô tô 2 bánh, màu đen- bạc, nhãn hiệu Honda(Wave), KBS: 29T2-042.39; số máy: 2273179; số khung: 155036;

Nếu phát hiện xe mô tô có đặc điểm như trên, đề nghị thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Dương Nội, TP Hà Nội; địa chỉ: HC02, khu A, khu Đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội; đồng chí Lê Hồng Vượng - Điều tra viên thụ lý; sđt: 0984288388).