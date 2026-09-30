Công an Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026

ANTD.VN - Chiều nay 30-9-2026, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; chỉ huy các phòng nghiệp vụ.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các đơn vị trong CATP.

Khẳng định quyết tâm trong thực hiện mệnh lệnh, nhiệm vụ

Đánh giá trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị được giao đã thực hiện tổng số hơn 2.500 nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành đạt 77,84%. Cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đạt, vượt và đang trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ. Chủ động tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP nhiều văn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhận diện và giải quyết các vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

CATP đã triển khai các chương trình, kế hoạch góp phần bảo vệ vững chắc bảo vệ an ninh Quốc gia; phát huy vai trò nòng cốt tham mưu chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Chủ động tiến công, “không đi sau tội phạm” mở các đợt truy quét tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Trong kỳ đã điều tra, khám phá 3.396 vụ, 7.334 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ khám phá đạt 88%; 2.861 vụ với 3.437 đối tượng phạm tội về kinh tế, tăng 809 vụ so với cùng kỳ năm 2025; phát hiện, điều tra, khám phá 2.773 vụ với 6.213 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; tội phạm về môi trường tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2025; bắt, vận động, đầu thú 294 đối tượng truy nã, kéo giảm 133 đối tượng truy nã ở trong nước so với đầu năm, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao…

Các đồng chí trong Ban Giám đốc dự Hội nghị

Trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, CATP đã chủ trì tham mưu giải quyết 2 “điểm nghẽn” trong đó đã tham mưu thành phố ban hành 2 kế hoạch trọng tâm, xuyên suốt giải tỏa điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; nhận diện những vấn đề đang tồn tại, phát sinh để trao đổi thống nhất với các sở, ngành, đơn vị chức năng cùng giải quyết.

Tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung trọng tâm trong lĩnh vực QLHC về TTXH, Đề án 06; trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chinh trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Trong 9 tháng đầu năm có 848 lượt tập thể, 6.734 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai bài bản, khoa học, bám sát chỉ đạo của các cấp...

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị

Đúng ngày Quốc khánh 2-9-2026, CATP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt 3 sản phẩm chuyển đổi số gồm ứng dụng Hanoi Smart Police; giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự; thiết bị báo cháy không dây.

Thẳng thắn, quyết liệt trong giải quyết các nhiệm vụ chậm muộn

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ đã trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện chỉ tiêu. Đồng chí Giám đốc CATP đã yêu cầu nêu rõ các đơn vị chậm tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là các nhiệm vụ chậm muộn, quá hạn. Sau từng báo cáo của “Tư lệnh” các hệ lực lượng, đồng chí Giám đốc CATP đều có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, đặt ra các yêu cầu tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu công tác năm.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT phát biểu tại Hội nghị

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận, thời gian kết thúc năm công tác không còn nhiều, đặt ra yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn phải chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra lực lượng công an cơ sở hoàn thành chỉ tiêu, khắc phục tồn tại trong quá trình công tác.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP đã có một số lưu ý trong công tác an ninh trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2026. Cụ thể đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, chuỗi sự kiện chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ trong tháng 10; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp khảo sát các chương trình, kế hoạch, đề nghị xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các đơn vị địa phương…

Đại tá Phạm Đăng Khôi, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại Hội nghị

Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quản lý đối tượng; đấu tranh phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh các lĩnh vực, an ninh xã hội; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh mạng…

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội

Biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCS Công an Thủ đô trong thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, công an cơ sở, nhấn mạnh CATP đã ban hành Công văn về việc tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện hoàn thành, vượt chỉ tiêu công tác năm 2026; các đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đã ký văn bản chỉ đạo, đôn đốc chỉ tiêu trên lĩnh vực phụ trách.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa phát biểu tại Hội nghị

Do đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể, quyết liệt tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, nhất là đối với các chỉ tiêu tiến độ thực hiện đạt thấp, chưa có kết quả.

Theo người đứng đầu CATP, từ nay đến cuối năm cũng là thời điểm “tăng tốc” hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ huy phải gương mẫu; thực hiện nghiêm túc các kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ, kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với CATP; khắc phục những hạn chế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu gây rối an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại Hội nghị

Tham mưu Thành ủy sửa đổi, bổ sung Đề án số 43 một cách tổng thể theo hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội là “pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội”, “giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, duy trì môi trường bình yên để phát triển Thủ đô”; “không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm”…

Nắm tình hình tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ ngay từ đầu và tại cơ sở, không để phức tạp, kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn; rà soát, chấn chỉnh, chấp hành nghiêm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước…

“Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hướng dẫn Công an cấp xã củng cố hồ sơ xử lý nghiêm số đối tượng quản trị viên, điều hành các trang, tài khoản, hội, nhóm buông lỏng quản lý, không thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ, xóa tin giả, tin sai sự thật” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai quyết liệt đợt cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 15-7-2026/15-12-2026.

Xây dựng, triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Tiếp tục rà soát, đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, đặc biệt là liên quan đến các nhóm "giang hồ mạng", các loại tội phạm tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh như tội phạm buôn lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ, ô nhiễm môi trường, vi phạm về an toàn thực phẩm...

Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nghiêm cấm việc bao che cho sai phạm.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn Bộ Công an, UBND TP giao; tập trung triển khai xây dựng trụ sở và trang cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác của lực lượng Công an cấp xã.