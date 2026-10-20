Công an Hà Nội quyết tâm làm sạch dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”

ANTD.VN - Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phương tiện”, Công an Hà Nội đã và đang rà soát, xác minh, cập nhật thông tin phương tiện giao thông, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đăng ký xe, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Bám sát địa bàn, xác minh từng trường hợp

Những ngày này, cùng với các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Đổng đang tích cực triển khai đợt tổng rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện theo kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Công việc không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu thông tin trên hệ thống mà còn đòi hỏi lực lượng Công an phải trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với các thôn, xóm để xác minh những trường hợp có thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Lực lượng CSGT và Công an xã Phù Đổng đến tận nhà người dân rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện

Ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Phù Đổng đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phân công lực lượng triển khai theo địa bàn, đồng thời phối hợp với trưởng các thôn, xóm đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của đợt cao điểm. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được sử dụng để thông tin về chủ trương, hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp, kiểm tra và cập nhật thông tin phương tiện.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó Trưởng Công an xã Phù Đổng cho biết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an và sự phối hợp tích cực từ phía người dân. Trên cơ sở dữ liệu được giao, Công an xã chủ động tổ chức rà soát, phân loại các trường hợp, tập trung xác minh những thông tin còn thiếu hoặc có dấu hiệu sai lệch; đồng thời huy động sự hỗ trợ của lực lượng tại cơ sở để tiếp cận người dân, làm rõ tình trạng thực tế của từng phương tiện.

Những phương tiện không còn sử dụng trong nhiều năm khiến quá trình xác minh thông tin gặp không ít khó khăn

Đặc thù của công tác rà soát là dữ liệu đăng ký xe được hình thành qua nhiều thời kỳ, trong khi quá trình sử dụng, chuyển nhượng phương tiện của người dân có thể phát sinh nhiều thay đổi. Có phương tiện đã được bán qua nhiều chủ nhưng chưa hoàn thành thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số; có phương tiện vẫn mang thông tin địa chỉ đăng ký cũ. Một số trường hợp phương tiện thuộc doanh nghiệp đã giải thể hoặc xe hư hỏng, không còn hoạt động, hết niên hạn sử dụng cũng gây khó khăn cho việc xác minh.

Vì vậy, bên cạnh việc khai thác, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống, cán bộ Công an xã phải chủ động liên hệ với người đứng tên đăng ký, người đang quản lý, sử dụng phương tiện và phối hợp với các lực lượng tại địa bàn để xác minh, làm rõ từng trường hợp. Đối với những thông tin chưa thống nhất, việc rà soát được thực hiện thận trọng, bảo đảm cập nhật đúng thực tế và tuân thủ quy định, tránh bỏ sót hoặc ghi nhận sai tình trạng phương tiện.

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó Trưởng Công an xã Phù Đổng trao đổi về kết quả rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện trên địa bàn

Với hơn 10.000 dữ liệu phương tiện thuộc diện cần rà soát, đến thời điểm báo cáo, Công an xã Phù Đổng đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều trường hợp cần xác minh qua nhiều khâu, nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Cùng với việc trực tiếp xuống địa bàn, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện của mình. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ phương tiện được xác định là yếu tố quan trọng, giúp quá trình rà soát diễn ra thuận lợi, hạn chế tình trạng dữ liệu tồn tại sai lệch kéo dài do người dân chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện

Từ thực tiễn tại cơ sở có thể thấy, làm sạch dữ liệu đăng ký xe không đơn thuần là cập nhật lại các trường thông tin trên hệ thống. Đây là quá trình kiểm tra, xác minh, đối chiếu giữa dữ liệu quản lý và tình trạng thực tế của phương tiện, qua đó từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Dữ liệu chính xác giúp cơ quan chức năng xác định rõ thông tin đăng ký, chủ sở hữu và tình trạng phương tiện; hạn chế những bất cập phát sinh từ việc phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên, xe không còn sử dụng nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống hoặc thông tin chủ phương tiện không còn phù hợp. Qua đó, công tác quản lý phương tiện được thực hiện chặt chẽ, thống nhất hơn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Công an phường Hà Đông và lực lượng CSGT hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khai báo, cập nhật thông tin phương tiện

Đặc biệt, khi dữ liệu được chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật, việc tra cứu, xác minh thông tin sẽ thuận lợi hơn, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, giảm những bất cập do thông tin thiếu đồng bộ, đồng thời tạo nền tảng cho cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông.

Để bảo đảm việc làm sạch dữ liệu được triển khai đồng bộ, thống nhất, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội giữ vai trò đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục CSGT cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật thông tin theo phân cấp.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị không chỉ tập trung đẩy nhanh tiến độ mà còn chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở. Việc phối hợp giữa lực lượng CSGT với Công an cấp xã giúp tận dụng lợi thế của từng đơn vị: lực lượng chuyên trách có điều kiện hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra dữ liệu, trong khi Công an cơ sở nắm chắc địa bàn, thuận lợi trong việc liên hệ người dân, xác minh chủ phương tiện và làm rõ những trường hợp phức tạp.

Theo thống kê, từ ngày 20-8 đến 14-10-2026, Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt trên 60% tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát trên địa bàn thành phố.

Công an xã làm việc với chủ phương tiện hết hạn kiểm định để xác minh, cập nhật thông tin

Qua quá trình triển khai, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định; phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa được đưa đi kiểm định, khiến thông tin trên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ tình trạng thực tế.

Từ kết quả rà soát, Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện đã hết hạn kiểm định khẩn trương đưa xe đi kiểm định theo quy định; đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng, cần thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Trường hợp phương tiện đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi hoặc sang tên, chủ phương tiện và người đang sử dụng cần đến các điểm đăng ký xe trên địa bàn thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu; duy trì công tác kiểm tra, đối chiếu và hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an và VNeTraffic của Cục CSGT để tra cứu thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác và phối hợp cung cấp thông tin khi được yêu cầu. Sự chủ động của người dân sẽ góp phần rút ngắn thời gian xác minh, nâng cao chất lượng dữ liệu và hạn chế những sai sót phát sinh trong quá trình quản lý.

Với sự quyết liệt của lực lượng Công an cùng tinh thần phối hợp, trách nhiệm của người dân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống” sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.