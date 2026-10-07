Công an Hà Nội nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, chính sách - bảo hiểm

ANTD.VN - Sáng 7-10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Bộ Công an và CATP về công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có tham dự của hơn 600 cán bộ là chỉ huy và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách - bảo hiểm tại các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Hơn 600 cán bộ chiến sỹ thuộc CATP tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, những năm qua, đặc biệt sau khi triển khai sắp xếp mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, CATP Hà Nội đã tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới toàn diện công tác tổ chức cán bộ; ban hành nhiều quy trình, quy định, kế hoạch và văn bản hướng dẫn trên các lĩnh vực. Công tác tổ chức cán bộ, chính sách - bảo hiểm từng bước đi vào nền nếp, theo chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi chưa được quan tâm sâu sát; vai trò, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của đội ngũ trợ lý chính trị, cán bộ tham mưu tổng hợp, xây dựng lực lượng tại một số đơn vị, nhất là Công an cấp xã, chưa cao. Việc triển khai một số chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ còn gặp khó khăn, lúng túng.

Từ thực tế đó, Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị và cán bộ tham dự Hội nghị xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách - bảo hiểm; nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ các nội dung được phổ biến, đồng thời chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, bảo đảm chất lượng Hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Đại diện các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội truyền đạt các nội dung

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng lực lượng. Trong đó có các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ; hướng dẫn thực hiện thí điểm đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng bằng phương pháp sử dụng chỉ số đo lường hiệu quả công việc trong CATP; hướng dẫn về việc thực hiện nhận xét, đánh giá, phân nhóm cán bộ và quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đại diện các Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội truyền đạt các nội dung

Hội nghị cũng tập trung quán triệt kế hoạch nắm tình hình công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ trong CATP; hướng dẫn về việc cấp, quản lý số hiệu, giấy chứng minh CAND; quy trình thực hiện chế độ thăng cấp, nâng lương; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân.

Chương trình cũng dành thời gian để các đơn vị trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, thống nhất cách thức triển khai các quy định, chính sách mới, hạn chế tình trạng lúng túng trong quá trình thực hiện, nhất là tại Công an các xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu sau Hội nghị, các đơn vị phải tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã được quán triệt; trường hợp còn vấn đề vướng mắc cần tập hợp, báo cáo bằng văn bản về Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng để tham mưu lãnh đạo CATP, báo cáo Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục nghiên cứu, biên soạn tài liệu, sơ đồ hóa các quy trình hướng dẫn, gửi các đơn vị nghiên cứu, làm cẩm nang phục vụ công tác; thường xuyên tham mưu tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản mới của Bộ Công an và Giám đốc CATP, đưa công tác hướng dẫn, triển khai chính sách đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Việc tổ chức hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, chính sách - bảo hiểm; qua đó từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.