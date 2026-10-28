Công an Hà Nội lần thứ hai liên tiếp giành giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND 2026

ANTD.VN - Tối 27/10, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, khép lại hành trình giao lưu, tranh tài của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng Công an nhân dân. Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 đến 27/10, với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”.

Dự Lễ bế mạc có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan.