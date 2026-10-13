Công an Hà Nội FC thua sát nút nhà vô địch C1 châu Á 2018

ANTD.VN - Tối 13-10, trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội có một trận đấu đáng khen song cũng đầy nuối tiếc khi để thua sát nút 0-1 trước đại diện Nhật Bản - Kashima Antlers tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Trước đối thủ từng vô địch C1 châu Á 2018, 9 lần vô địch quốc gia Nhật Bản, CLB Công an Hà Nội đặt quyết tâm có màn trình diễn tốt nhất, giành điểm số đầu tiên tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Đội hình ra sân của chủ nhà Công an Hà Nội

Đây là trận sân nhà đầu tiên của Công an Hà Nội FC tại C1 châu Á 2026/27

Hai đội làm thủ tục trước trận

HLV trưởng Mano Polking tung vào sân đội hình mạnh với những Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Quang Vinh, Nguyễn Filip, Mauk, Artur, Perea, Adou Minh...

Trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Quang Hải cùng đồng đội vẫn nhập cuộc đầy tự tin, tạo thế trận tốt cùng nhiều pha dâng cao tấn công.

Nửa đầu hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co, nhiều pha tranh bóng quyết liệt. Điển hình là tình huống Mauk và Bueno (CLB Kashima Antlers) cùng nhận thẻ vàng sau tình huống tranh chấp ở giữa sân phút 25.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) tạo thế trận tốt trước đối thủ mạnh Kashima Antlers

Pha tranh bóng giữa Thành Long và cầu thủ đối phương

Đình Bắc có cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1

Tình huống đáng chú ý nhất của hai đội đến vào cuối hiệp.

Phút 45, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cú đá của anh đã bị một cầu thủ đối phương bay người ngăn chặn.

Một phút sau, Elber của đội khách tung cú cứa lòng nhưng bóng đã đi vọt xà ngang khung thành Nguyễn Filip.

Sang hiệp 2, Kashima Antlers dâng cao, gia tăng sức ép về phía khung thành CLB Công an Hà Nội.

Phút 61, Shibasaki xuống bóng sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho đồng đội, bóng vô tình đập vào chân Adou Minh vào lưới, mang về bàn mở tỉ số cho Kashima Antlers.

Kashima Antler sau bàn mở tỉ số

Alan trong một pha đánh đầu cận thành bị đối thủ hoá giải

Nguyễn Filip tham gia tình huống tấn công cuối trận

Artur ôm đầu nuối tiếc sau pha dứt điểm bị thủ môn đối phương xuất sắc cản phá

Những phút còn lại, Công an Hà Nội FC tấn công dồn dập, nhờ khả năng khuấy đảo của 2 cầu thủ vào sân thay người là Alan và Sabater.

Phút 83, từ pha tấn công nhanh, Artur tung cứa lòng hiểm hóc, thủ môn Hayakawa bay người xuấc sắc cản phá, cứu đại diện Nhật Bản khỏi 1 bàn thua.

Dù tạo thêm một số tình huống uy hiếp khung thành đối phương, song chủ nhà Công an Hà Nội không thể có bàn thắng, chấp nhận thua sát nút 0-1.

Phía trước thầy trò HLV Polking vẫn còn 6 trận vòng bảng để tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại C1 châu Á 2026/27.