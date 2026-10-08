Công an Hà Nội FC thắng đại diện Singapore tại trận ra quân C1 Đông Nam Á 2026/27

ANTD.VN - Tối 8-10, trên sân Jalan Besar (Singapore), Leo Artur ghi bàn thắng duy nhất trận đấu giúp CLB Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm trước Lion City Sailors FC trong trận ra quân bảng B Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - C1 Đông Nam Á 2026/27.

Lion City Sailors FC là đội bóng từng bị CLB Công an Hà Nội đánh bại 5-0 trong lần gặp nhau duy nhất trước đó giữa hai đội tại C1 Đông Nam Á 2024/25 trên sân Hàng Đẫy.

Ở cuộc tái đấu này, đại diện Singapore ngoại lợi thế sân nhà, được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng, còn được dẫn dắt bởi HLV Mark Jackson, người Anh, từng giúp Buriram Utd lập cú ăn ba mùa 2025/26 gồm: vô địch quốc gia Thái Lan, vô địch Cúp quốc gia Thái Lan và vô địch C1 Đông Nam Á.

Đội hình ra sân của CLB Công an Hà Nội

Công an Hà Nội FC (áo đỏ) trong một pha tấn công

Do một số cầu thủ vừa trên tuyển trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Polking đã có những tính toán nhân sự phù hợp.

Đội hình ra sân được đảm bảo chất lượng với dàn ngoại binh Stefan Mauk, Leo Artur, Sabater, Alan, Perea, Putros, bên cạnh những Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Adou Minh, Lê Văn Đô...

Hai đội tạo thế trận giằng co trong nửa đầu hiệp 1. Thầy trò HLV Mark Jackson tỏ ra nghiên cứu khá kỹ đại diện Việt Nam. Trong khi Công an Hà Nội cũng chơi tập trung, chặt chẽ và tìm kiếm sơ hở của đối phương.

Leo Artur ghi bàn thắng quý giá giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại chủ nhà Lion City Sailors FC

Bước ngoặt đến ở phút 45+1, Perea đi bóng từ trung lộ xộc thẳng vào vòng cấm rồi giật gót khi thủ thành của Lion City Sailors băng ra khép góc, Leo Artur thoải mái dứt điểm mang về bàn thắng cho Công an Hà Nội.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành của Lion City Sailors FC.

Thắng chung cuộc 1-0, CLB Công an Hà Nội có 3 điểm đầu tay trong ngày ra quân. Đây không chỉ là khởi đầu thuận lợi cho hành trình C1 Đông Nam Á mùa này, mà còn là món quà ý nghĩa thầy trò HLV Polking gửi tặng người hâm mộ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956- 10/10/2026).