Công an Hà Nội FC hòa trận đầu tiên tại V-League 2026/27

ANTD.VN - Tối 22-10, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Thanh Hóa khi để đối thủ gỡ hòa chung cuộc 1-1. Đây là trận hòa đầu tiên của thầy trò HLV Polking ở V-League 2026/27.

Trận Công an Hà Nội tiếp Thanh Hóa thuộc vòng 5 V-League 2026/27 diễn ra hấp dẫn.

Chủ nhà chơi tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đình Bắc mở tỉ số phút 43

Phút 14, hàng thủ Thanh Hóa vất vả phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Đình Bắc. Kế đó là những cú đánh đầu của Adou Minh, Perea gây khuynh đảo khung thành đội khách.

Phút 43, Lê Văn Đô đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang bật ra. Đình Bắc đánh đầu bồi tung lưới thủ môn Thanh Diệp, mở tỉ số cho Công an Hà Nội.

Hiệp 2 diễn ra đầy cảm xúc. Đầu tiên là tình huống Perea đánh đầu tung lưới Thanh Diệp nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Văn Đô đã việt vị trước tình huống ngay trước đó.

Chỉ 3 phút sau khi bị VAR từ chối bàn thắng, CLB Công an Hà Nội bị Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 sau tình huống ra chân nhanh của Văn Tùng đưa bóng vào góc gần khung thành thủ môn Nguyễn Filip.

Công an Hà Nội FC hòa Thanh Hóa 1-1 tại vòng 5

Phút 67, cột dọc cứu thua cho Thanh Hóa sau tình huống đánh đầu của Perea.

Phút 87, trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền Công an Hà Nội FC, sau khi tham khảo VAR xác định Văn Hoàn rơi vào thế việt vị trước khi bị phạm lỗi.

Chung cuộc, Công an Hà Nội hòa Thánh Hóa 1-1. Đây là trận hòa đầu tiên của đội bóng ngành Công an tại V-League 2026/27 sau 3 trận thắng, 1 trận thua. Với 10 điểm/5 trận, Đình Bắc cùng đồng đội tạm đứng thứ nhì bảng xếp hạng.