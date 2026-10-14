Công an Hà Nội đóng góp ý kiến xây dựng 7 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; đồng chí Lê Nhất Thành - Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đồng chí Huỳnh Quyết Thắng - đại biểu Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội. Về phía CATP Hà Nội tham dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội.

7 dự án Luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, theo chương trình, dự kiến Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với 7 dự án Luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc giúp lực lượng Công an chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ , giải pháp chiến lực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh...

Xuất phát từ thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều bất cập vướng mắc, trong đó có nguyên nhân là các quy định pháp luật chưa đồng bộ, chồng chéo... làm giảm hiệu lực hiệu quả hoạt động của Công an nhân dân...

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

“Để cung cấp thêm thông tin , làm rõ sự cần thiết của các dự án Luật, CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật trên với mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội đối với những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng Công an nhân dân” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, tăng mức phạt tiền với một số tội

Tiếp theo đó, hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt 7 dự án Luật.

Thứ nhất, đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo gồm 25 Chương, 416 Điều, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm: Phản bội Tổ quốc; Giết người; Khủng bố; Sản xuất trái phép chất ma túy.

Việc thu hẹp này thể chế hóa chủ trương của Đảng, phù hợp với xu hướng lập pháp tiến bộ, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác tư pháp hình sự, dẫn độ, tương trợ tư pháp.

Dự thảo đề xuất điều chỉnh tăng mức phạt tiền và các định lượng liên quan nhằm phù hợp với tình hình thực tế và biến động kinh tế; đồng thời bổ sung các chế tài xử lý vi phạm liên quan đến công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, dự thảo cũng cập nhật và mở rộng các quy định về hình thức xử lý, trách nhiệm hình sự đối với cá nhân cũng như pháp nhân thương mại trong tình hình mới.

Thứ hai, đối với dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) gồm 8 Chương, 52 Điều. Dự thảo đề xuất bỏ Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trong hệ thống Cơ quan điều tra; Bỏ các quy định về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nhằm phù hợp với mô hình Công an địa phương 2 cấp; Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã theo cơ chế mới...

Thứ ba, đối với dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, dự thảo gồm 8 Chương, 46 Điều, tập trung quy định về danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử cũng như quyền nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối tượng áp dụng của Luật bao gồm công dân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú hoặc hoạt động trên lãnh thổ

Thứ tư, đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu, dự thảo gồm 6 Chương, 29 Điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý Nhà nước về an ninh dữ liệu.

Dự thảo Luật quy định tương đối toàn diện về nguyên tắc, chính sách và các biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro và xuyên suốt toàn bộ vòng đời dữ liệu; quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu trong chuyển đổi số, hạ tầng số, không gian mới, công nghệ mới và hoạt động xuyên biên giới; ứng phó sự cố và biện pháp kỹ thuật khẩn cấp bảo vệ an ninh dữ liệu; nguồn lực bảo vệ và quản lý Nhà nước về an ninh dữ liệu…

Thứ năm, đối với dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo Luật quy định nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định, phân loại, lực lượng bảo vệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; quản lý công trình an ninh, khu an ninh; chính sách, điều kiện bảo đảm trong hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia...

Thứ sáu, đối với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), dự thảo Luật bao gồm 6 Chương, 128 Điều, số hóa toàn diện hoạt động xử phạt vi phạm hành chính; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền về thẩm quyền xử phạt; hoàn thiện cơ chế cá thể hóa trách nhiệm hành chính; nâng cao vai trò của Công an cấp xã trong xử lý và phòng ngừa vi phạm; điều chỉnh mức phạt và tăng tính linh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn; chuyển trọng tâm từ “xử phạt” sang “khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm”...

Thứ bảy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...; Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành phần tham luận tại hội nghị

Điều hành phần tham luận tại hội nghị,Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, để các dự án Luật đảm bảo chất lượng trình Quốc hội, các ý kiến tham gia đóng góp cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đó là: Sự cần thiết xây dựng, sửa đổi các dự án, luật, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án Luật này trong đời sống xã hội, trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, những bài học kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc và những kiến nghị cụ thể trong xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự...

Đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội trình bày tham luận tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Dưới dự điều hành của đồng chí Phó Giám đốc, phầm tham luận tại hội nghị đã diễn ra khá sôi nổi với sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, Hội Luật gia thành phố... cùng đại diện các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng An ninh điều tra; Phòng An ninh mạng; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Hành lang pháp lý vững chắc để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cảm ơn Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quan trọng này.

Bày tỏ sự quan tâm tới 7 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội đã nhiều lần nhấn mạnh chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước và lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công cuộc này.

Về Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử, theo đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà, đây là một bước tiến pháp lý lịch sử vì dữ liệu hiện nay chính là tài nguyên mới, là nguồn lực, sức mạnh mới, là mạch máu của nền kinh tế số. Về Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, đây là những công cụ pháp lý đặc biệt quan trọng nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Chính sự phát triển của AI, Deepfake, tiền ảo và không gian mạng hiện nay đã làm thay đổi phương thức, thủ đoạn phạm tội. Việc trao quyền và tổ chức lại lực lượng điều tra hình sự tinh gọn, sắc bén, có đầy đủ công cụ công nghệ để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng là yêu cầu tất yếu, cấp bách và rất cần thiết.

Đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Về Luật Xử lý vi phạm hành chính, dự thảo tích hợp các quy trình xử phạt nguội, xử lý trực tuyến thông qua hệ thống camera AI giám sát và cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cao tính răn đe và giảm áp lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Dự thảo cho phép áp dụng công nghệ cao vào quản lý rủi ro; ứng dụng chip, RFID và mã vạch để truy xuất nguồn gốc; sử dụng Drone và Robot chữa cháy để cứu nạn trong ngõ sâu, ngõ hẹp, chật hẹp, đông đúc như Thủ đô và các đô thị là rất hiệu quả và cần thiết...

“7 dự án Luật được Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI tới có sự liên kết logic chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh thái pháp lý toàn diện. Tôi hoàn toàn nhất trí và tin tưởng khi các dự án Luật này được Quốc hội thông qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung và CATP Hà Nội nói riêng sẽ có một hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ và phát huy vai trò "thanh bảo kiếm" trong thời kỳ chuyển đổi số” - đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà nhận định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, qua 1 buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị tuyên truyền, đóng góp ý kiến xây dựng đối với 7 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, việc ban hành 7 Luật trong thời điểm hiện tại là rất cần thiết. Cụ thể, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có sự chuyển biến rõ nét. Với quy định về đồng phạm, đồng chí nhấn mạnh, tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang là vấn nạn toàn cầu, song công tác điều tra rất khó khăn do đây là tội phạm xuyên quốc gia, công cụ phương tiện hoạt động của tội phạm này là tài khoản, số điện thoại nên cần định danh.

“Đối tượng nào cố tình mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, số điện thoại để phạm tội cần bị coi là đồng phạm. Có như vậy mới hạn chế được vấn nạn tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, cần dẹp bỏ sim "rác", sim nào không định danh cần cho làm sạch bởi đây là phương tiện các đối tượng sử dụng để phạm tội. Chưa nói đến việc, nó còn liên quan đến việc rửa tiền” - đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiên quyết.

Đại diện các sở, ban, ngành thành phố và các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị

Liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, cần có cơ chế thông thoáng trong việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bởi quy trình xử lý hiện nay còn quá rườm rà. Trong khi đó cần quỹ đất, kho, người trông giữ phương tiện, chưa nói đến nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường...

“Theo tôi, chỉ cần thông báo 3 lần đến chủ sở hữu đến giải quyết (theo đường bưu chính, trên báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng), nếu cố tình không đến, trong vòng 30 ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu” - đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt nội dung các dự án Luật, các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, đại diện các đơn vị của CATP. Các ý kiến chuẩn bị chu đáo, tâm huyết đã làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn và sự cần thiết của việc ban hành các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Thời gian tới, để tiếp tục tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân tên địa bàn thành phố đối với các dự án Luật, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội mong nhận được sự ủng hộ đồng tình của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan ban, ngành của thành phố ....

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng các dự án Luật để người dân biết tầm quan trọng, vị trí vai trò của các dự án Luật này...