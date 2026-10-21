Công an Hà Nội chủ động tuyên truyền, hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

ANTD.VN - Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sự cố và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý sự cố và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

Chủ động đưa công nghệ số vào công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Trong đó, việc tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Ngày 15-1-2026, Bộ Công an chính thức ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC, ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH. Đây là bước tiến trong quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an toàn PCCC, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, hiện đại, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và xử lý sự cố.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; hướng dẫn khai báo, cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Thay vì chỉ phổ biến quy định, lực lượng chức năng chú trọng giải thích cụ thể về lợi ích, cách thức vận hành và yêu cầu kết nối hệ thống, giúp người dân, chủ cơ sở hiểu rõ ý nghĩa của việc trang bị thiết bị đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực chợ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị hướng dẫn chủ cơ sở tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp, thực hiện kết nối và sử dụng hệ thống đúng cách. Qua đó, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về PCCC.

Đối với những khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh, nơi hàng hóa, vật tư và thiết bị được bố trí với mật độ cao, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát chặt chẽ, việc tuyên truyền càng được chú trọng. Lực lượng Công an hướng dẫn các hộ tiểu thương nhận diện nguy cơ, chủ động trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, đồng thời duy trì các điều kiện an toàn về điện, lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Thông qua từng buổi tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng chức năng không chỉ giúp các cơ sở tiếp cận công nghệ mới mà còn góp phần chuyển biến nhận thức, đưa việc ứng dụng công nghệ số trở thành một phần trong ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ của mỗi tổ chức, cá nhân.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 12 tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Một trong những ưu điểm nổi bật của thiết bị truyền tin báo cháy là khả năng chuyển tín hiệu cảnh báo từ cơ sở đến hệ thống tiếp nhận thông tin của lực lượng chức năng. Khi phát hiện sự cố, thiết bị được lắp đặt, kết nối đúng quy định sẽ truyền tín hiệu qua hệ thống đến Trung tâm thông tin chỉ huy, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp nhận, xác minh thông tin, tổ chức điều động lực lượng, phương tiện xử lý tình huống.

Trong công tác chữa cháy, thời gian phát hiện và thông báo sự cố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một đám cháy được phát hiện khi mới phát sinh sẽ tạo điều kiện để chủ cơ sở và lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Ngược lại, nếu sự cố không được phát hiện sớm hoặc việc thông báo bị chậm trễ, hậu quả có thể gia tăng nhanh chóng, nhất là tại những nơi tập trung đông người, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc cơ sở có nhiều vật liệu dễ cháy.

Rút ngắn thời gian phát hiện, xử lý sự cố cháy, nổ

Vì vậy, thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ hỗ trợ cảnh báo sớm mà còn góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa cơ sở và lực lượng chức năng. Khi được triển khai đồng bộ với các giải pháp PCCC tại chỗ, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cùng với hệ thống truyền tin báo cháy, ứng dụng “Báo cháy 114” tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Thông qua ứng dụng, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video và thông tin định vị hiện trường khi phát hiện sự cố, hỗ trợ lực lượng chức năng xác định vị trí, đánh giá tình hình và chủ động phương án xử lý. Các tính năng xác thực thông tin qua VNeID cũng góp phần nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, hỗ trợ hạn chế tình trạng tin báo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác điều động lực lượng.

Từ thực tế đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, sát với đặc điểm từng loại hình cơ sở. Cùng với việc phổ biến quy định, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn thực hành, giải đáp vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và khuyến khích người dân chủ động đầu tư các giải pháp bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn cài đặt App 114 trên điện thoại di động

Theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải thực hiện việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy theo lộ trình quy định, trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 1-7-2027. Bên cạnh đó, một số nhóm nhà ở tại thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo xác định của UBND cấp tỉnh, phải trang bị bình chữa cháy và thiết bị truyền tin báo cháy kết nối hệ thống, chậm nhất ngày 1-7-2027.

Đối với các nhóm nhà ở khác không thuộc diện bắt buộc, cơ quan chức năng khuyến khích người dân chủ động trang bị thiết bị truyền tin báo cháy nhằm tăng cường khả năng phát hiện nguy cơ, bảo vệ an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Để các quy định được triển khai hiệu quả, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nghiêm túc rà soát điều kiện thực tế, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện; chủ động liên hệ đơn vị có chức năng để được hướng dẫn trang bị, lắp đặt, kết nối thiết bị theo quy định. Các cơ sở cần thực hiện đầy đủ việc khai báo, cập nhật dữ liệu, bảo đảm thông tin chính xác và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống sau khi lắp đặt.

Đối với các hộ kinh doanh tại chợ, cửa hàng và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, việc lắp đặt thiết bị cần được nhìn nhận không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật mà còn là giải pháp trực tiếp bảo vệ sinh kế, tài sản và sự an toàn của chính người kinh doanh. Chủ động phát hiện một nguy cơ cháy từ sớm có thể giúp ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng, bảo vệ thành quả lao động và hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân. Việc hướng dẫn cần được thực hiện bằng hình thức dễ hiểu, sát thực tế, giúp các cơ sở nắm rõ đối tượng áp dụng, thời hạn thực hiện, cách thức kết nối và trách nhiệm duy trì thiết bị.

Cùng với lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa, không chủ quan trước những nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt và sản xuất. Mỗi cơ sở cần duy trì phương tiện chữa cháy tại chỗ, xây dựng phương án thoát nạn, hướng dẫn kỹ năng xử lý ban đầu và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện sự cố.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, Công an thành phố Hà Nội đang từng bước đưa các giải pháp công nghệ số vào thực tiễn công tác PCCC và CNCH. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ góp phần hoàn thành các yêu cầu theo lộ trình mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ thống cảnh báo, tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố ngày càng hiện đại, hiệu quả.