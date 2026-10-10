Công an Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt; an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả tích cực...

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác Cảnh sát điều tra thời gian qua; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Từ điểm cầu CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã trình bày tham luận về kinh nghiệm trong công tác rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, trình bày tham luận tại hội nghị

Tham luận nêu bật những kết quả trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy. Trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, các đơn vị thuộc Công an Thành phố đã phát hiện, khám phá 2.773 vụ với 6.213 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 3.879 trường hợp. Kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Từ thực tiễn công tác, tham luận nhấn mạnh vai trò của việc rà soát, thống kê, phân loại và quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng; kết hợp giữa công tác quản lý địa bàn với tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa Công an cấp xã với các đơn vị nghiệp vụ và ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hà Nội

Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, quản lý đối tượng sát với tình hình thực tế, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đạt được trong thời gian qua; đồng thời cơ bản thống nhất với một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra tại Hội nghị.

Nhấn mạnh Quý IV/2026 là giai đoạn nước rút để hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu công tác đã đề ra; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành các luật mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Cảnh sát điều tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…