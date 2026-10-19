Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” dự kiến quy tụ 30.000 khán giả

ANTD.VN - Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức. Chương trình diễn ra lúc 20h tối 1/11 tới tại sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, dự kiến thu hút 30.000 khán giả.

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên tối 1/11/2026

Thái Nguyên được lựa chọn là địa điểm tổ chức Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử Cách mạng Việt Nam, vùng đất này là nơi chương trình gửi gắm thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và nhắc nhớ những giá trị được hun đúc từ tinh thần đồng lòng, sẻ chia của người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, Concert có tổng thời lượng 150 phút, gồm 90 phút truyền hình trực tiếp trên VTV1 và 60 phút đại nhạc hội phục vụ khán giả. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau, concert hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc đến đông đảo công chúng.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình nhắc lại sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong lịch sử dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh giành độc lập đến hành trình xây dựng đất nước. Qua nhiều thế hệ, sự đồng lòng, đùm bọc lẫn nhau đã giúp người Việt Nam vượt qua khó khăn, gìn giữ những giá trị văn hóa và tạo nên sức mạnh chung của cộng đồng.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình

Thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi được truyền tải tại Thái Nguyên, vùng đất gắn liền với lịch sử kháng chiến. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12-1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến. Trong những năm tháng ấy, sự chở che, đóng góp của đồng bào các dân tộc cùng tình đoàn kết quân dân đã góp phần tạo nên sức mạnh đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Việc tổ chức Concert tại Thái Nguyên cũng tạo sự kết nối giữa thông điệp của chương trình với những dấu ấn lịch sử của vùng đất này. Từ tinh thần đoàn kết trong kháng chiến đến sự sẻ chia, chung sức trong cuộc sống hôm nay, “Nối vòng tay lớn” nhấn mạnh giá trị của sự đồng lòng qua các thế hệ. Qua đó, chương trình không chỉ gợi nhắc niềm tự hào về truyền thống dân tộc mà còn hướng tới việc phát huy tinh thần ấy trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau tham gia biểu diễn trong chương trình

Chương trình diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của "Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026". Sự kết hợp giữa nghệ thuật và những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương góp phần làm rõ thông điệp về tinh thần “Ý Đảng – Lòng Dân”, nhắc nhớ sự đồng lòng, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những chặng đường phát triển của đất nước.

Phía êkip sản xuất cho biết, Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, trong đó có Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm Idol. Cùng với đó, đêm diễn còn ghi nhận sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận và Nhật Huyền.

Concert với chủ đề "Nối vòng tay lớn"

Chương trình kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc, từ những giọng ca trẻ được khán giả yêu thích đến các nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc trữ tình và Cách mạng, qua đó tiếp cận nhiều nhóm công chúng. Bên cạnh các ca sĩ, ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng cùng các Hoa hậu Việt Nam và diễn viên sẽ tham gia những tiết mục đồng diễn. Đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Lê Anh và Mỹ Lan.

Với quy mô dự kiến 30.000 khán giả tại Sân vận động Thái Nguyên, sự kiện không chỉ hướng đến khán giả theo dõi qua màn ảnh mà còn tạo cơ hội để người dân địa phương trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc cộng đồng.

Chương trình diễn ra trong dịp hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026). Trong bối cảnh đó, chủ đề “Nối vòng tay lớn” gợi nhắc truyền thống đoàn kết của dân tộc, đồng thời kết nối những giá trị lịch sử với đời sống hôm nay. Thông qua âm nhạc, chương trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước.