Giữa "tâm bão" Covid-19, sản phẩm có lợi cho sức khỏe là hướng đi đúng!

“Đánh giá hiệu quả công thức của sản phẩm Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh”

Năm 2017, khi thế giới còn chưa biết về sự nguy hiểm của Covid-19, Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã có nghiên cứu được nghiệm thu là “Đánh giá hiệu quả công thức của sản phẩm Trà thanh nhiệt Dr.Thanh”. Bản nghiên cứu kết luận Trà thanh nhiệt Dr.Thanh được chế biến từ 9 loại thảo dược quý (Kim ngân hoa, Cúc hoa, La hán quả, Hạ kho thảo, Cam thảo, Đản hoa, Hoa mộc miên, Bung lai và Tiên thảo), có tiềm năng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh có cơ chế liên quan đến quá trình viêm và quá trình oxy hóa, cũng như các bệnh nhiễm trùng, thanh nhiệt giải độc và một số tác dụng khác. Bản nghiên cứu chỉ ra thành phần thảo mộc trong Trà thanh nhiệt Dr.Thanh có tác dụng:

- Chống vi khuẩn, virus và chống nấm: Ức chế được các loại vi khuẩn gram âm và gram dương, một số loại nấm và virus, trong đó có các loại vi khuẩn, nấm, virus thường gặp như tụ cầu vàng, E.coli, nấm Candida, virus cúm, virus viêm não Nhật Bản….

- Chống viêm thông qua các cơ chế: Ức chế các chất trung gian gây viêm, ức chế hoạt động của các chất tiền viêm và ức chế hoạt động của các yếu tố nhân kappa B.

- Chống oxy hóa do có chứa các chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng thu nhặt các gốc tự do, kích thích hoạt động của các enzym chống oxy hóa và làm giảm tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

- Chống ung thư thông qua các cơ chế như kích thích quá trình chết tế bào ung thư theo lập trình, ngăn chặn các tế bào ung thư tăng sinh, ngăn chặn quá trình tạo mạch nuôi khối u.

- Dự phòng bệnh tiểu đường và các biến chứng của tiểu đường: Thông qua cơ chế bảo vệ tế bào beta không để tế bào beta chết theo lập trình; ức chế các chất gây giảm sản xuất và tiết insulin liên quan đến tổng hợp glucose; hỗ trợ giảm đường huyết và mỡ máu.

- Bảo vệ gan, thanh nhiệt, giải độc và làm giảm các dấu hiệu sinh hóa trong gan.

- Hạ sốt, an thần, giảm căng thẳng, dự phòng các bệnh lý thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

- Tác động lên quá trình chuyển hóa: Tăng chuyển hóa chất béo, giảm mỡ, có khả năng hỗ trợ giảm cân, giảm ho và đau họng.