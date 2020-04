Chìa khóa vàng để doanh nghiệp giải bài toán khó mang tên Covid-19

ANTD.VN - Trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, gây ra ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử lên nền kinh tế và xã hội toàn cầu, người ta vẫn hay nhắc tới tinh thần khởi nghiệp như một yếu tố cần thiết để doanh nghiệp phát triển. Nay, yếu tố đó được xem như chìa khóa vàng để doanh nghiệp giải bài toán khó do dịch bệnh này gây ra.

Dây chuyền Aseptic đóng chai vô trùng hiện đại nhất thế giới

Để nỗi sợ hãi bao trùm, doanh nghiệp sẽ tự “chìm” trước

Sau hàng loạt tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội do dịch bệnh Covid-19 gây ra trên phạm vi toàn cầu, người ta nói nhiều tới con số doanh nghiệp bị phá sản, tới số lượng nhân công bị sa thải, tới những mức cắt giảm lương chưa từng có. Tất cả đều phủ một màu u ám lên bức tranh kinh tế nói chung. Lúc này, điều mọi người nói tới thường là những gói cứu trợ của Chính phủ, là bao giờ đại dịch qua đi để nguồn cung và thị trường hồi phục như trước.

Dường như các doanh nghiệp quên mất rằng, trước khi Covid-19 xuất hiện, người ta thường đề cập tới tinh thần khởi nghiệp như một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển. Bất biết đó là doanh nghiệp vừa thành lập hay đã trở thành “cây đa cây đề” trên thị trường, chỉ cần mỗi vị trí trong doanh nghiệp giữ được tinh thần khởi nghiệp, luôn sáng tạo và nỗ lực không ngừng, thì doanh nghiệp sẽ tiến mạnh mẽ về phía trước.

Chị Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chỉ ra rằng, khi giá trị cốt lõi tạo nên văn hóa doanh nghiệp thì đó chính là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. “Mấu chốt của vấn đề là nhìn thẳng, trực diện vào khó khăn, qua đó xử lý từng nút thắt. Chẳng hạn, để giải quyết vấn đề tâm lý nội bộ, chúng tôi nhìn thấy có 2 điểm chính khiến người lao động lo lắng: Một là lo ngại mắc Covid-19, hai là lo ngại ảnh hưởng thu nhập. Để giải quyết, tôi yêu cầu mọi thông tin dù chỉ là tin đồn cũng cần qua kiểm chứng, nếu thất thiệt, cần phải được chỉnh đốn. Song song, chúng tôi đẩy mạnh thông tin chính thống từ Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo về phòng ngừa” - chị Trần Uyên Phương chia sẻ.

Cách làm mà Tân Hiệp Phát áp dụng có tính thực tế cao, không dừng ở những câu khẩu hiệu phong trào. Để các nhân viên hiểu rõ về Covid-19, công ty đã mời y bác sĩ đến trao đổi, giải đáp thắc mắc, nhằm giúp nhân viên giải tỏa lo lắng. Bên cạnh đó, môi trường làm việc được đồng bộ hóa với khẩu trang, nước rửa tay và những biện pháp phòng dịch khác. Nhờ vậy, thay vì tâm lý lo lắng, phân tán thì các nhân viên tại Tân Hiệp Phát dần có tâm lý thoải mái hơn. Thậm chí, trải qua quá trình đối phó khủng hoảng, việc tương tác nội bộ hiệu quả hơn trước, giúp tăng động lực và hiệu suất hoạt động của toàn đội ngũ.

Ở thượng tầng doanh nghiệp, ban lãnh đạo đưa ra cam kết làm yên lòng người lao động. “Chúng tôi cố gắng tối đa để không phải cắt lương ai, không để nhân viên nào rơi vào cảnh thất nghiệp. Tôi vẫn hay khuyên các bạn nữ ở văn phòng, thời điểm này các bạn hãy không chỉ cười nhiều nhất có thể mà còn xinh tươi nhất có thể. Bởi điều đó có thể giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều” - chị Trần Uyên Phương chia sẻ một trong những chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa tích cực trong thời gian doanh nghiệp vượt qua “cơn bão” Covid-19.

Nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát hào hứng trong không gian làm việc mới

Khi sự tích cực lan tỏa tới từng hạt nhân

Với cách làm thực tế, đề cao hiệu quả, chiến lược đối phó khủng hoảng của Tân Hiệp Phát đã tạo ra sự lan tỏa suy nghĩ tích cực tới mạng lưới nhân viên toàn tập đoàn - những hạt nhân góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ nhất qua cuộc thi nội bộ “Cảm nhận mùa Covid-19” mà Tân Hiệp Phát tổ chức.

Thay vì để người lao động miên man trong sự lo lắng và suy nghĩ tiêu cực, ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát khuyến khích nhân viên chia sẻ và lan tỏa những giải pháp, tư duy tích cực cho các bạn khác trong tổ chức.

Thay vì để người lao động miên man trong sự lo lắng và suy nghĩ tiêu cực, ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát khuyến khích nhân viên chia sẻ và lan tỏa những giải pháp, tư duy tích cực cho các bạn khác trong tổ chức. Trần Uyên Phương Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát

“Bản thân anh em khối R&D (Nghiên cứu và phát triển - PV) đang công tác tại Chu Lai cũng có những thay đổi tích cực trong mùa dịch bệnh. Cách ly xã hội, không còn là quán sá lề đường mỗi cuối ngày làm việc, chúng tôi đi chợ, thay phiên nấu cho nhau những món ăn bổ dưỡng. Từ canh xương hầm, các món kho đến các món như miến gà, cháo bò hầm… để thay đổi khẩu vị.

Thế mới nói tập thể R&D của Tân Hiệp Phát là nơi cư ngụ các anh tài. Đồng nghiệp tôi không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn đảm đang nội trợ được rèn luyện qua thời gian làm việc. Những bữa cơm chung còn gia tăng tinh thần gia đình, gia tăng sự đoàn kết, chia sẻ với nhau những tháng ngày làm việc xa nhà. Hiểu nhau hơn trong cuộc sống, để có tinh thần làm việc hăng say hơn, góp sức cho đời và cho người” - chị Nguyễn Bảo Ngân, Khối R&D Nhà máy Number One Chu Lai nêu quan điểm.

Chưa hết, dưới đây là những cách nhìn nhận của các nhân viên Tân Hiệp Phát:

“Cuộc sống đúng là muôn màu, hằng ngày các sự kiện luôn xảy ra, chỉ khi cách chúng ta đón nhận một sự kiện nào đó bằng một tin thần tích cực nhất thì chúng ta luôn cảm thấy mình hạnh phúc khi sống trong sự kiện đó” - anh Võ Hùng Hải (EOHS Specialist/Văn phòng Khối hậu cần và Kế hoạch).

“Bản thân tôi thì chẳng làm được gì to lớn cả, nhưng tự mình có những suy nghĩ tích cực, không bày tỏ thái độ tiêu cực cho mọi người xung quanh, cùng lan tỏa những điều tích cực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã là đóng góp nhỏ nhoi rồi. Tôi, bạn và toàn xã hội chúng ta hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh theo giá trị cốt lõi “Không gì là không thể” - chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Khối QA-QC - Khối đảm bảo và kiểm soát chất lượng).

“Nhờ được làm việc ở Tân Hiệp Phát mà bản thân tôi từ khi dịch bệnh bắt đầu cho đến nay vẫn luôn cảm thấy lạc quan, suy nghĩ tích cực, sống khỏe hơn vì mỗi ngày. Chúng tôi vẫn được đi làm, được công ty quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, an toàn. Cảm ơn Tân Hiệp Phát, mái nhà thứ hai của mỗi nhân viên. Cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã luôn xem nhân viên là người một nhà, cảm ơn vì chưa bao giờ Tân Hiệp Phát bỏ rơi nhân viên của mình” - chị Phạm Đặng Trà My (Nhà máy Bao bì).

“Rất nhiều người nhiễm bệnh và tử vong tại Ý do virus này. Chúng tôi ở xa nhà, tuy nhiên tại Tân Hiệp Phát chúng tôi vẫn tiếp tục với các dự án. Tôi đã được nghe về 7 giá trị cốt lõi tại công ty. Tôi rất thích một trong số đó là “Không gì là không thể”. Đúng rồi! Trong thời gian khó khăn này, nhóm của chúng tôi cùng với nhóm dự án THP, R&D và đội ngũ sản xuất vẫn thực hiện thành công việc vận hành dây chuyền tại Hậu Giang với kết quả vượt trội 99%. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể đạt được kết quả này. Điều này thực sự không thể tin được” - anh Merli Alessandro (Quản lý dự án Procomac - Nhà máy Number One Hậu Giang).

“Tân Hiệp Phát đã cung cấp cho chúng tôi miễn phí và hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng Vitamin C, B1, B2 để tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch, điều này rất quan trọng để ngăn ngừa Covid-19. Các bạn THP (nhóm dự án và R&D) cũng hướng dẫn chúng tôi tận tình thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Đó là những hướng dẫn thiết thực và hữu ích để giữ an toàn cho bản thân tôi như rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang. Ở nước tôi, chúng tôi rất hiếm khi đeo khẩu trang. Và tôi nghĩ, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp giúp cho Việt Nam có ít trường hợp nhiễm bệnh” - anh Ruggero Bianchi (Nhà máy Number One Hậu Giang).

Ngạn ngữ Anh có câu “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào”. Đọc những dòng chia sẻ của cán bộ, nhân viên Tân Hiệp Phát, hẳn chúng ta hiểu được tại sao tập đoàn này phát triển bền vững suốt 25 năm qua và đặt ra những mục tiêu “Vươn ra biển lớn” đầy quả cảm và quyết tâm đến vậy.