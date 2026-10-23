Colombia thu giữ 7,6 tấn cocaine trên đường vận chuyển tới Hà Lan

ANTD.VN - Nhà chức trách Colombia đã thu giữ 7,6 tấn cocaine tại cảng Cartagena trên bờ biển Caribe trong một lô hàng chuẩn bị vận chuyển tới Hà Lan. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất của nước này trong vòng 10 năm qua.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella và Bộ trưởng Quốc phòng Jorge Mora kiểm tra tang vật trong vụ thu giữ 7,6 tấn cocaine tại cảng Cartagena, ngày 20-10-2026

Chiến dịch do Cảnh sát Quốc gia Colombia phối hợp với các lực lượng chống ma túy thực hiện.

Số cocaine được phát hiện giấu trong một container hàng hóa tại cảng Cartagena, một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng nhất của Colombia.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella gọi đây là đòn giáng lịch sử vào các tổ chức buôn bán ma túy.

Ông cho biết lô hàng bị thu giữ đang trên đường tới Hà Lan và đây là vụ bắt giữ cocaine lớn nhất tại Colombia trong một thập kỷ qua.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã tìm cách che giấu cocaine trong các lô hàng hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ cũng tham gia hỗ trợ quá trình điều tra.

Giới chức Colombia ước tính số ma túy bị thu giữ có giá trị hàng chục triệu USD trên thị trường chợ đen quốc tế và có thể được phân phối thành hàng chục triệu liều ma túy tại châu Âu.

Hà Lan từ lâu được xem là một trong những cửa ngõ chính để cocaine từ Nam Mỹ thâm nhập thị trường châu Âu thông qua các cảng biển lớn như Rotterdam.

Nhà chức trách Colombia cho biết vụ việc là một phần trong chiến dịch tăng cường trấn áp các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vốn vẫn là một trong những thách thức an ninh lớn nhất đối với quốc gia Nam Mỹ này.