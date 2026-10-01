Cơ quan điều tra Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...

ANTD.VN - Chiều 1/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 đã bị khởi tố.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

13 công ty bị xác định có liên quan gồm: EVNNPT, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, các công ty CP tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4.

Khi điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.