Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần sau khi công bố kết quả kiểm định kim cương

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến không mấy tích cực trong phiên sáng nay. Sau ít phút giằng co đầu phiên, lực bán đã đẩy chỉ số lùi sâu, có thời điểm giảm hơn 14 điểm so với tham chiếu.

Về cuối phiên sáng, lực cầu xuất hiện đã giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp đà giảm, nhờ vậy kéo chỉ số đi lên. Dù vậy, dòng tiền vào đã không đủ sức phủ sắc xanh trên bảng điện tử. Thị trường chứng khoán kết thúc phiên sáng với 212 mã giảm trên HOSE, trong khi chỉ có 88 mã tăng. Riêng nhóm VN30 có 18 mã giảm, 6 mã tăng và 6 mã đứng giá.

VN-Index giảm 6,42 điểm (-0,37%) xuống 1.732,55 điểm. Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 408,4 triệu đơn vị, giá trị 7.635 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,26 điểm (-0,49%) xuống 254,96 điểm. UPCoM-Index giảm 0,91 điểm (-0,73%) xuống 124,3 điểm.

Cổ phiếu PNJ đảo chiều sau chuỗi phiên tiêu cực

Trong diễn biến tiêu cực của thị trường, cổ phiếu PNJ bất ngờ trở thành điểm sáng khi quay đầu tăng kịch biên độ. Tính đến cuối phiên, PNJ khớp lệnh gần 4,75 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn gần 5 triệu đơn vị đặt mua ở mức giá trần.

Nhịp bật tăng sáng nay của cổ phiếu này xuất hiện ngay sau khi PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh. Theo doanh nghiệp, các mẫu được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển tới Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) để kiểm định. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số 4C mà PNJ công bố.

Thông tin này xuất hiện như cơn mưa mùa hạ, giải tỏa sức ép lớn đối với PNJ sau loạt bê bối liên quan đến thị trường kim cương, sau khi nhân sự cấp cao Công ty Giám định PNJ (P-Lab) bị bắt do liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương.

Đặc biệt, cổ phiếu này đã có chuỗi giảm sàn liên tiếp sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, dự kiến điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh, với lợi nhuận sau thuế có thể âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Cổ phiếu này đã có 13 phiên giảm liên tiếp, trong đó 6 phiên là giảm sàn. Với mức giá chỉ còn 18.250 đồng/cổ phiếu phiên hôm qua, thị giá PNJ xuống mức thấp nhất trong vòng gần 10 năm và đã ghi nhận mức giảm khoảng 77% kể từ đầu năm và giảm tới hơn 55% chỉ sau 1 tháng.

Điểm trừ trong giao dịch cổ phiếu PNJ sáng nay là giao dịch khối ngoại vẫn chưa khởi sắc. Phiên sáng nay, khối này tiếp tục bán ròng hơn 352 nghìn đơn vị, tương đương giá trị bán ròng gần 7 tỷ đồng.

Trước đó, hàng loạt quỹ ngoại lớn đã rút vốn khỏi PNJ sau diễn biến tiêu cực của cổ phiếu này.

Nhóm nhà đầu tư do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu, hạ lượng sở hữu từ 25,81 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,04% vốn, xuống còn hơn 19,21 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,75% vốn PNJ.

Trong khi Vanguard International Value Fund cũng vừa hoàn thành bán hơn 5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch ngày 2/10, nhóm này chính thức không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates đại diện cũng đã bán hơn 5,46 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 4,95% và không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Một cổ phiếu gây chú ý khác là SHB của Ngân hàng SHB. Đầu giờ sáng, cổ phiếu này đã bị đẩy xuống dưới mệnh giá, tuy nhiên ngay sau đó đã xuất hiện lực mua mạnh, đặc biệt đến từ khối ngoại.

Chốt phiên sáng, SHB giữ tham chiếu, tại mức 10.050 đồng/cổ phiếu, giao dịch đột biến 105,4 triệu đơn vị. Khối ngoại mua ròng 15,3 triệu đơn vị, tương đương 149,4 tỷ đồng.