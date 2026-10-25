CLB Công an Hà Nội giao lưu cùng Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Thượng Hải

ANTD.VN - Chuyến thăm không chỉ tô thắm tình đoàn kết mà còn mang tới động lực tinh thần, giúp các cầu thủ Công an Hà Nội thêm quyết tâm, tự tin trước thềm lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27.

Nằm trong khuôn khổ chuyến du đấu Cúp C1 châu Á 2026/27, ngày 25-10, tại Thượng Hải (Trung Quốc), CLB bóng đá Công an Hà Nội đã có buổi gặp gỡ, giao lưu cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và đông đảo cộng đồng người Việt Nam, du học sinh đang sinh sống, học tập tại đây.

Đoàn đại diện CLB có Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội cùng ban huấn luyện và các cầu thủ. Về phía Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải có sự hiện diện của ông Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Lãnh đạo cùng các thành viên CLB Công an Hà Nội giao lưu với Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại Thượng Hải

Tại buổi giao lưu, ông Trần Huy Hùng cùng các cán bộ Tổng Lãnh sự quán và kiều bào tại Thượng Hải đã gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt, trao tặng những bó hoa tươi thắm và gửi gắm niềm tin vào tinh thần thi đấu của toàn đội ở trận cầu sắp tới.

Đáp lại tình cảm trân quý từ quê hương nơi đất khách, Đại tá Trần Văn Hùng cùng tập thể CLB Công an Hà Nội đã trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa và lời cảm ơn sâu sắc.

Sự đón tiếp nồng hậu và nguồn động viên to lớn từ các cơ quan đại diện cùng bà con kiều bào tại Thượng Hải chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm ngọn lửa tự tin để CLB Công an Hà Nội nỗ lực thi đấu hết mình, khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Theo lịch thi đấu, 17h ngày 27-10, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân CLB Shanghai Port tại lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.