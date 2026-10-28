Chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm: Nhiều ĐBQH đề nghị siết chặt đối tượng mua, khống chế giá bán

ANTD.VN - Nhiều ĐBQH tán thành việc phải quy định sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho đối tượng đủ điều kiện, đồng thời đề nghị phải siết cả giá bán lại nhà…

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu

Chiều 28-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Một trong những nội dung thu hút nhiều sự quan tâm tại dự thảo luật này, Chính phủ đề xuất sau 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại tự do, chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc trường hợp được mua theo quy định.

Đây là điểm đổi mới, bởi Luật Nhà ở hiện hành cho phép sau 5 năm, chủ sở hữu nhà xã hội được chuyển nhượng cho người có nhu cầu theo cơ chế thị trường, tức không giới hạn bên mua lại.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu quan điểm tán thành với việc dự thảo luật sửa đổi đã thu hẹp quyền “tự định đoạt” chuyển nhượng lại nhà ở xã hội của người mua nhằm ngăn chặn trục lợi chính sách, đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng.

Tuy nhiên, ông Sơn góp ý, dự thảo luật chưa có quy định chuyển tiếp cho người đã mua nhà ở xã hội theo pháp luật hiện hành mà chưa bán lại. Quy định trong dự thảo chỉ nêu xử lý việc bán lại đang thực hiện dở dang, còn người đã đủ hoặc sắp đủ điều kiện nhưng chưa giao dịch, chưa rõ áp dụng quy định nào. "Khoảng trống” này có thể dẫn đến áp dụng không thống nhất giữa các địa phương và phát sinh tranh chấp.

Đại biểu Lý Anh Thư phát biểu

Đại biểu Lý Anh Thư - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cũng nêu quan điểm ủng hộ đề xuất nêu trên tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm hạn chế đầu cơ, trục lợi chính sách. Bà góp ý thêm, dự thảo chưa có nguyên tắc xác định giá bán lại cho đúng người được hưởng chính sách về nhà ở xã hội sau 5 năm. Việc này có thể làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của những người thực sự có nhu cầu.

"Dù nhà xã hội được bán lại với giá thấp hơn nhà ở thương mại, mức đó có thể vẫn cao hơn đáng kể so với giá ban đầu. Khi đó, người bán có thể thu được khoản chênh lệch lớn từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, người mua phải gánh mức giá cao hơn. Điều này làm giảm ý nghĩa an sinh của chính sách với nhà ở xã hội" – đại biểu Thư nói.

Trên quan điểm đó, đại biểu Lý Anh Thư đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cơ chế xác định giá bán lại sau 5 năm một cách hợp lý.

Đại biểu Thạch Phước Bình phát biểu

Ngược lại, đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cho rằng, nếu khống chế giá ở mức thấp thì tức là hạn chế quyền tài sản của chủ sở hữu. Do vậy, ông Bình đề xuất nghiên cứu cơ chế chủ đầu tư, quỹ nhà ở hoặc tổ chức được nhà nước giao nhiệm vụ có quyền ưu tiên mua lại, đưa số căn này về quỹ nhà chính sách chung.