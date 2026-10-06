Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” quy tụ nhiều nghệ sỹ

ANTD.VN - Chiều 6-10, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ".

Chương trình sẽ diễn ra vào 16h ngày 10-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn góp thêm những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với nhu cầu và cách tiếp nhận của các em.

Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại lễ công bố

Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như "Chắp cánh tuổi thơ" không chỉ nhằm mang đến niềm vui, mà sâu xa hơn, chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai của mình.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ nhí



Với hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt, chương trình bắt đầu từ một hình ảnh thân thuộc với trẻ em: Trang giấy trắng bên bàn học. Từ những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng, trang giấy lần lượt mở ra những thế giới mới, khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Đồng hành cùng các em là hai nhân vật Sao Đỏ và Sao Băng, do Mạc Văn Khoa và Hoàng Kim Ngọc đảm nhận. Sao Đỏ là người anh ấm áp, hiểu biết; còn Sao Băng, từ sự rụt rè ban đầu, từng bước trở nên tự tin hơn qua mỗi trải nghiệm. Sự thay đổi của nhân vật góp phần thể hiện hành trình khám phá và trưởng thành của các em nhỏ.

Chương trình quy tụ các nghệ sỹ: Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, cùng dàn nghệ sỹ nhí Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang, Thiên Kim, Kim Cương, Moon Tân Anh, Lucy Trà My, Trung Hải, Long Nhật, Camy Khánh An, Tường Vy, Kent Nguyễn, Ngọc Diệp, Đỗ Nhật Anh, Trúc Anh, Gia Bảo và Thảo Chi. Tham gia biểu diễn có Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ và Đoàn nghệ thuật HT.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long sẽ giao lưu, tương tác cùng khán giả nhỏ tuổi với vai trò khách mời đặc biệt. Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu của Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người bốn lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng lọt Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á.