Chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong” số 21: Trao 300 mũ bảo hiểm đến người lao động tại Công ty TNHH May Trấn An

ANTD.VN - An toàn giao thông luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, gắn trực tiếp với sự an toàn, bình yên của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng. Việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.

Tiếp nối hành trình lan tỏa những giá trị tích cực, chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” số 21 đã đến với cán bộ, người lao động Công ty TNHH May Trấn An. Chương trình do Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố.

Tham dự chương trình có Trung tá Nguyễn Đại Phong, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Công an phường Thành Đông; ông Phạm Văn Long, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng cán bộ, người lao động Công ty TNHH May Trấn An.

Trung tá Nguyễn Đại Phong, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 tặng mũ bảo hiểm đến người lao động tại Công ty TNHH May Trấn An.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Long, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cho biết, hơn 65 năm đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Hải Phòng, doanh nghiệp luôn xác định trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển bền vững.

Ông Phạm Văn Long (áo trắng), Chánh Văn phòng Công ty Nhựa Tiền Phong tặng mũ bảo hiểm đến người lao động tại Công ty TNHH May Trấn An.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Nhựa Tiền Phong duy trì nhiều chương trình hướng đến cộng đồng như trao tặng xe đạp, quà Tết, học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình “Cầu nối yêu thương” được doanh nghiệp khởi xướng từ tháng 10/2017 đến nay đã xây dựng gần 120 cây cầu dân sinh tại các khu vực còn nhiều khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Công an phường Thành Đông tặng mũ bảo hiểm đến người lao động tại Công ty TNHH May Trấn An.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Nhựa Tiền Phong cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời trao tặng hàng chục nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân.

Ông Phạm Văn Long (áo trắng), Chánh Văn phòng Công ty Nhựa Tiền Phong tặng mũ bảo hiểm tới Công ty TNHH May Trấn An.

Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành triển khai chương trình “Giao thông xanh - Hành trình an toàn - Vững vàng tiên phong” cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng và Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng. Chương trình hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực để mỗi người chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Bùi Thanh Toàn, cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 5, Công an thành phố Hải Phòng phổ biến Luật An toàn giao thông tới cán bộ, người lao động tại Công ty TNHH May Trấn An.

Từ khi chính thức triển khai vào tháng 4/2026, chương trình đã được tổ chức tại nhiều trường học, khu dân cư, doanh nghiệp và địa bàn trên thành phố Hải Phòng. Qua 20 buổi tuyên truyền, chương trình đã trao tặng hơn 11.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời đưa kiến thức về an toàn giao thông đến với hàng nghìn học sinh, người lao động và người dân.

Tại Công ty TNHH May Trấn An, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao tặng đến cán bộ, người lao động. Món quà tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ đúng quy cách và cài quai đúng cách mỗi khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Các đại biểu dự chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm, chương trình còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với an toàn của chính mình và cộng đồng. Chấp hành quy định về tốc độ, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không điều khiển xe sau khi sử dụng rượu, bia, nhường đường và giữ khoảng cách an toàn là những hành động cụ thể góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đối với người lao động, việc tham gia giao thông an toàn càng có ý nghĩa khi mỗi ngày họ đều phải di chuyển trên những cung đường từ nhà đến nơi làm việc và trở về với gia đình. Một phút chủ quan, một hành động vi phạm quy định an toàn giao thông có thể để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và những người thân yêu.

Người lao động Công ty may Trấn An

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn mỗi cán bộ, người lao động Công ty TNHH May Trấn An không chỉ chủ động bảo vệ mình mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở người thân cùng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Bởi phía sau mỗi người tham gia giao thông luôn là một gia đình đang chờ đợi. Khi bước lên xe, hãy nhớ đến gia đình. Khi vặn tay ga, hãy nhớ đến tốc độ. Khi cầm điện thoại, hãy nhớ đến con đường phía trước. Khi có người vượt mình, hãy nhớ rằng chậm một chút không làm chúng ta kém đi.

Điều quan trọng nhất sau mỗi hành trình không phải là đã đi nhanh đến đâu, mà là mỗi người đã trở về nhà an toàn như thế nào. Từ những hành động nhỏ, thiết thực và thường xuyên, văn hóa giao thông an toàn sẽ từng bước được hình thành, lan tỏa, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.