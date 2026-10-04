Chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN -Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 03/10/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 26 phối hợp với các Đội CC&CNCH khu vực thuộc Tổ công tác số 06 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, là hội nghị tuyên truyền hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ, với sự tham của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị có liên quan, gồm: Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường, Công an cấp xã, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng; cùng các cơ sở có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, tư vấn thiết kế, thi công về PCCC và chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và trên địa bàn các xã, phường: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương và Minh Châu...tổng số gần 100 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh – Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 26 tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ; trong đó nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với cắt giảm yêu cầu về an toàn PCCC. Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở vẫn phải chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa công trình vào hoạt động. Đối với các cơ sở trước đây đã có quyết định đình chỉ hoạt động: yêu cầu chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở nghiêm túc khắc phục đầy đủ các tồn tại, thiếu sót, yêu cầu về PCCC trước khi hoạt động.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh – Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 26 báo cáo viên tại hội nghị

Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian phổ biến văn bản mới có hiệu lực: Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 của Chính phủ và trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ sở. Qua đó, giúp các cơ quan, doanh nghiệp nắm vững quy định, chủ động thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC và CNCH.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”; Đội CC&CNCH khu vực số 26 đã tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND các phường, xã: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Minh Châu xây dựng, diễn tập phương án CC&CNCH tại khu dân cư tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn huy động nhiều lực lượng tham gia.

Theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 29/9/2026 của UBND phường Sơn Tây, tình huống cháy được giả định: hồi 09 giờ 30 phút ngày 03/10/2026, xảy ra cháy tại tầng 01 của nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ cà phê giải khát (số 11 LKV 01B, khu đô thị HUD, phường Sơn Tây, Thành phố Hà Nội).

Cơ sở được xây dựng trên diện tích đất 60m2 cao 03 tầng 01 tum; thời điểm xảy ra cháy có 02 người bị mắc kẹt không thể tự thoát nạn. Đám cháy nhanh chóng phát triển, lan theo diện tích bề mặt chất cháy là bàn ghế gỗ, nhựa, đồ dùng sinh hoạt,... tạo ra lượng khói khí độc lớn bao trùm toàn bộ lối thoát nạn.

Lực lượng tham gia diễn tập phương án gồm cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan đơn vị: UBND phường Sơn Tây, Công an phường Sơn Tây, Ban CHQS phường Sơn Tây, Lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở, Đội dân phòng, Trạm y tế phường Sơn Tây, Công ty Điện lực Sơn Tây, Đội CC&CNCH khu vực số 26.

Lãnh đạo UBND phường Sơn Tây quán triệt, chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập phương án.

Người đầu tiên phát hiện cháy đã nhanh chóng hô hoán báo động, báo cháy đến các cơ quan chức năng, cắt điện toàn bộ khu vực, phối hợp với các nhân viên trong cơ sở thực hiện công tác cứu người, chữa cháy, di chuyển tài sản. Nhận được tin báo cháy, chính quyền địa phương đã điều động các lực lượng: Công an, Quân sự, Y tế, Điện lực, dân phòng,.... đến hiện trường phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 26 tổ chức cứu chữa.

Buổi diễn tập phương án CC&CNCH được đánh giá thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Các thành viên tham gia buổi diễn tập có thái độ nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và an toàn. Các lực lượng tham gia đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, thể hiện khả năng xử lý tình huống linh hoạt, chủ động trong mọi điều kiện.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (04/10/2001 - 04/10/2026), Đoàn thanh niên các Đội CC&CNCH khu vực thuộc tổ công tác số 06 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức giải bóng đá nam và giải Pickleball với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các Đội.

Sau thời gian tranh tài kịch tính, ấn tượng, cùng sự điều hành công tâm của trọng tài, Ban Tổ chức Giải Pickleball trao cúp và các giải Nhất, Nhì, Ba tặng các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc qua các hiệp đấu

Qua đó, các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ, tình đoàn kết, tính kỷ luật, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thủ đô nói chung và các Đội CC&CNCH khu vực thuộc Tổ công tác số 06 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.