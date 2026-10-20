Chuỗi hoạt động đặc sắc tại Gia Lai khép lại Năm Du lịch quốc gia 2026

Với chủ đề chung “Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng - Chạm hồn Tây Nguyên”, chuỗi sự kiện hướng tới tạo điểm nhấn trong giai đoạn cuối Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Việc tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính kết nối, tạo sức hút đối với người dân, du khách, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

Sự kiện góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, quảng bá hình ảnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Đồng thời, chương trình giới thiệu các giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm du lịch, nông sản, cà phê, sinh vật cảnh và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; thúc đẩy liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp, xúc tiến thị trường khách trong nước và quốc tế. Qua đó, sự kiện tạo dấu ấn kết thúc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xác định những sản phẩm, mô hình tổ chức sự kiện có khả năng duy trì thường xuyên và chuyển tiếp hiệu quả truyền thông, xúc tiến, liên kết và phát triển sản phẩm du lịch sang năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Sự kiện góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, quảng bá hình ảnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Ảnh: Ngô Huy Tịnh)

Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra từ tháng 10 - 12/2026 tại khu vực Pleiku, Quy Nhơn và các địa phương trên địa bàn tỉnh, kết nối nhiều lĩnh vực. Việc tổ chức theo chuỗi các hoạt động nhằm tạo sự liên kết giữa các sự kiện, mở rộng lựa chọn cho du khách, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai trong phát triển du lịch. Các hoạt động được tổ chức thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 - 08/12 sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh, không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc. Đồng thời, sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động du lịch sinh thái tuần lễ hoa dã quỳ, giới thiệu các sản phẩm OCOP, không gian văn hóa cà phê; các hoạt động thể thao: giải chạy, leo núi, các trò chơi dân gian;…

Chuỗi sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra từ ngày 18/11 - 30/11 trên địa bàn tỉnh mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa; Trưng bày chuyên đề về lịch sử và văn hóa nhà Tây Sơn; Tổ chức ngày hội di sản văn hóa; Hội thảo “Di sản văn hóa Tây nguyên trong mỹ thuật điêu khắc”; Trưng bày, triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Chăm - Bản sắc và tiềm năng”;…

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 - 08/12 sẽ tập trung giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh, không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc (Ảnh: Ngô Huy Tịnh)

Ở lĩnh vực thể thao, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 từ ngày 10/11 - 14/11, bổ sung hoạt động giao lưu, giải trí, thu hút sự quan tâm của công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung.

Bên cạnh đó, chuỗi các hội thảo gồm: “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi lần thứ nhất”, Hội thảo ẩm thực: “Nông trại Việt từ trang trại lên bàn ăn thế giới” và Hội thảo “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với văn hóa ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” góp phần phát huy giá trị của sản vật địa phương. Các hội thảo góp phần thúc đẩy quảng bá ẩm thực và tìm kiếm những phương thức truyền thông phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay.

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại, Hội nghị không chính thức các Quan chức cao cấp APEC (ISOM) tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 07/12 - 09/12. Đây là Hội nghị đầu tiên do Việt Nam làm chủ nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội nghị SOM, Hội nghị Bộ trưởng, Tuần lễ cấp cao diễn ra trong Năm 2027; đáp ứng đúng thông lệ và hướng dẫn của APEC; góp phần thể hiện tầm vóc, uy tín và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm, chuỗi sự kiện Xúc tiến du lịch - liên kết thị trường - đón khách quốc tế được triển khai nhằm tăng cường liên kết với các trung tâm phân phối khách, mở rộng thị trường quốc tế và đón khách theo các chuyến bay quốc tế thuê chuyến đến Cảng hàng không Phù Cát. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến cho các doanh nghiệp đối tác và hội nghị kết nối doanh nghiệp du lịch Gia Lai với các thị trường trọng điểm,…

Dự kiến vào cuối tháng 12/2026, chuỗi hoạt động Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ là điểm nhấn tổng kết hành trình quảng bá điểm đến trong năm. Trong khuôn khổ chương trình bế mạc, Chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại như laser, mapping và drone light; Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia; Festival Sinh vật cảnh Pleiku - Gia Lai; các chương trình famtrip, khảo sát điểm đến;… cũng sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đặc biệt đến người dân và du khách.

Công tác truyền thông được xây dựng theo kế hoạch tổng thể cho toàn chuỗi theo 03 giai đoạn trước, trong và sau sự kiện nhằm quảng bá rộng rãi các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đến người dân, du khách và các thị trường mục tiêu. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và các kênh truyền thông phù hợp, tỉnh đẩy mạnh giới thiệu sự kiện, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận diện tỉnh Gia Lai, tạo sức lan tỏa cho chuỗi hoạt động trong quý IV và thu hút du khách đến địa phương.