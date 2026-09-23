Chung tay xây dựng trường học an toàn, văn minh

ANTD.VN - Với phương châm “Nhà trường chủ động - Học sinh tích cực - Công an và chính quyền đồng hành - Gia đình và xã hội tham gia”, mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” được triển khai tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Xuân, xã Nội Bài (Hà Nội), nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” xã Nội Bài

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở

Sáng 21-9-2026, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nội Bài tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Xuân. Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Nội Bài, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng liên quan.

Việc ra mắt mô hình được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” được triển khai trên cơ sở phương châm “Nhà trường chủ động - Học sinh tích cực - Công an và chính quyền đồng hành - Gia đình và xã hội tham gia”. Trong đó, học sinh được xác định là trung tâm; nhà trường, gia đình, lực lượng Công an, chính quyền và các tổ chức đoàn thể là những lực lượng đồng hành, cùng tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương và thân thiện.

Theo đó, nhà trường chủ động trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhà trường chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giúp học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đối với học sinh, mô hình hướng tới xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường; chủ động nói không với bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật và những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân. Mỗi học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ; biết tôn trọng thầy cô, bạn bè, có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình

Một nội dung quan trọng được xác định trong quá trình triển khai mô hình là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh. Các nội dung tuyên truyền được tổ chức phù hợp với lứa tuổi, gắn với những vấn đề học sinh có thể gặp trong thực tế, qua đó giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ mình và chủ động phòng tránh những nguy cơ mất an toàn.

Công an, chính quyền đồng hành cùng nhà trường

Trong mô hình, Công an xã Nội Bài và chính quyền địa phương giữ vai trò phối hợp, đồng hành cùng nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học.

Đặc biệt, Công an xã Nội Bài sẽ tăng cường trao đổi thông tin với nhà trường, chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự và những vấn đề phát sinh trong học sinh; kịp thời tham mưu các biện pháp phòng ngừa, giải quyết từ sớm những vụ việc phát sinh, không để những vấn đề nhỏ tích tụ, kéo dài trở thành phức tạp.

Điểm đáng chú ý của mô hình là chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa. Các nguy cơ về an ninh, trật tự, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật và những vấn đề xã hội tác động đến học sinh được nhận diện sớm để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý và phối hợp xử lý phù hợp.

Đại diện Công an xã Nội Bài phát biểu tại lễ ra mắt

Cùng với lực lượng Công an và nhà trường, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tăng cường trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh và giáo viên giúp tạo sự thống nhất trong quản lý, giáo dục các em; đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc đồng hành, định hướng và bảo vệ con em mình.

Các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và các lực lượng xã hội cũng được huy động tham gia, từng bước hình thành mạng lưới phối hợp rộng khắp, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại Lễ ra mắt, đại diện các lực lượng tham gia mô hình đã thực hiện nghi thức ra mắt và ký cam kết phối hợp triển khai. Đây là dấu mốc thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Công an xã Nội Bài, ngành giáo dục, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ.

Việc triển khai mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Xuân được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, an toàn và thân thiện.

Qua đó, mỗi học sinh không chỉ được học tập trong một môi trường an toàn, được tôn trọng và bảo vệ, mà còn từng bước hình thành ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ nhà trường và cơ sở.