Chứng khoán xanh trở lại, VN-Index tăng hơn 15 điểm sau chuỗi 5 phiên giảm

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán đã liên tục giảm toàn bộ 5 phiên giao dịch, khiến chỉ số VN-Index giảm tổng cộng hơn 47 điểm, tương đương mức giảm 2,66% và kết thúc tuần về dưới mốc 1.740 điểm.

Thanh khoản trong tuần giảm cũng giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị bán ròng khoảng 5.000 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Bước sang phiên sáng nay, ban đầu tâm lý giao dịch vẫn còn tiêu cực khiến chỉ số giảm nhẹ khi mở cửa. Tuy nhiên, bước vào đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index nhanh chóng đảo chiều hồi phục nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán hồi phục về điểm số nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng

Đà tăng được nới rộng, trong phiên sáng và tiếp tục duy trì trong phiên chiều. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên 1.753,20 điểm.

Thị trường phân hóa, sàn HOSE có 162 mã tăng, 155 mã giảm. Tuy nhiên, lực tăng khá tốt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp nâng đỡ chỉ số.

Nhóm VN30 chia đều với 15 mã tăng, 15 mã giảm. Trong đó, LPB đột biến tăng kịch trần. Tuy nhiên, VIC với mức tăng 3,6% mới là mã đóng góp lớn nhất cho VN-Index, với 12,7 điểm.

Ở chiều tiêu cực, PNJ sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp, hôm nay dù thoát sàn nhưng vẫn ghi nhận mức giảm sâu tới 6,07%.

Giải trình về diễn biến giá của cổ phiếu, PNJ cho biết, cổ phiếu Công ty chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được Công ty công bố thông tin trong tháng 09/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo quan sát của Công ty, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 04/09/2026 đến ngày 30/09/2026, PNJ đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét.

“Các thông tin của Công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng hiểu rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư", PNJ cho hay.

Liên quan đến khoản trích lập dự phòng ước tính là 7.071 tỷ đồng như đã công bố, PNJ cho biết, đây giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Sàn HNX hôm nay có 68 mã tăng, 71 mã giảm. HNX-Index tăng 2,87 điểm (+1,08%) lên 269,62 điểm.

Đóng góp cho chỉ số này là NVB của Ngân hàng NCB khi tiếp tục tăng kịch trần. Với 2 phiên trần liên tiếp thị giá NVB đã vọt tăng hơn 20%.

Trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,44 điểm (-0,35%) xuống 125,49 điểm. Trên sàn có 94 mã tăng, 113 mã giảm.

Dù thị trường tích cực về điểm số nhưng thanh khoản lại là điểm trừ. Giá trị giao dịch cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng hơn 15.100 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE là 13.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 280 tỷ đồng, chủ yếu trên HOSE, trong đó TCB, VHM và PNJ dẫn đầu đà bán của khối này. Đây là phiên bán ròng thứ chín liên tiếp của khối này trên thị trường chứng khoán Việt Nam.