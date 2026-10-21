Chứng khoán tăng mạnh nhất trong vòng hơn nửa năm, khối ngoại quay lại mua ròng

ANTD.VN - Các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đi lên, đặc biệt là bộ ba cổ phiếu nhà Vingroup tăng kịch trần đã giúp VN-Index tăng tới 46,7 điểm, mức tăng mạnh nhất trong vòng gần 6 tháng rưỡi.

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay đón nhận các thông tin hỗ trợ tích cực từ cả trong và ngoài nước.

Trên thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, châu Á đều đồng loạt phục hồi. Trong nước, sau thông điệp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cả huy động và cho vay. Lãi suất giảm sẽ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời giảm phần nào sức ép lên thị trường chứng khoán.

Thị trường đã phản ứng tích cực với các thông tin trên, mở cửa giao dịch đầy hứng khởi, sắc xanh lan tỏa trên cả 3 sàn.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 36,39 điểm (+2,15%) lên 1.728,36 điểm; HNX-Index tăng 1,98 điểm (+0,77%) lên 259,94 và UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (+0,53%) lên 125,88 điểm.

Thị trường chứng khoán giao dịch đầy khởi sắc sau chuỗi phiên ảm đạm



Việc lâu lắm thị trường mới có một phiên khởi sắc đến thế đã kích thích mạnh mẽ dòng tiền trong phiên chiều.

Sắc xanh ngày một áp đảo, dù vậy, đà tăng vẫn được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm Vingroup. Riêng bộ 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE tăng kịch trần đã đóng góp hơn 31 điểm cho VN-Index trong phiên hôm nay.

Ngoài ra, nhóm vốn hóa lớn còn ghi nhận LPB tăng mạnh 4.9%, TCX tăng 3,9%, VPL tăng 3.7%, SSB tăng 3,2%... Chốt phiên, rổ VN30 có tới 25 mã tăng, 4 mã đứng giá và duy nhất BSR giảm 2,1%.

Tính chung toàn sàn HOSE hôm nay có tới 246 mã tăng, trong đó 16 mã tăng trần, chỉ còn 78 mã giảm. VN-Index tăng mạnh 46,70 điểm, là mức tăng mạnh nhất kể từ sau phiên tăng hơn 79 điểm hồi đầu tháng 4.

Thanh khoản cải thiện mạnh mẽ với gần 947,8 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 20.290 tỷ đồng. Khối ngoại cũng giao dịch tích cực khi quay lại mua ròng gần 193 tỷ đồng sau 20 phiên bán ròng liên tiếp.

Trên HNX hôm nay cũng có 89 mã tăng, 57 mã giảm. HNX-Index tăng 3,71 điểm (+1,44%) lên 261,67 điểm. Giao dịch sàn này có thêm hơn 80 triệu đơn vị, giá trị 1.114,5 tỷ đồng, tuy nhiên khối ngoại bán ròng hơn 31 tỷ đồng.

UPCoM-Index hôm nay cũng tăng 1,02 điểm (+0,81%) lên 126,24 điểm. Thanh khoản gần 38 triệu đơn vị, giá trị 592 tỷ đồng.