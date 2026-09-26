Chuẩn hóa chẩn đoán, điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi

ANTD.VN - Với tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính tại Việt Nam vẫn ở mức 4,5-5,6%, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn mới, cập nhật khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chuẩn hóa việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh ở trẻ từ 0-59 tháng tuổi.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, suy dinh dưỡng cấp tính là vấn đề nghiêm trọng. Trên thế giới hiện có hơn 45 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó khoảng 13,6 triệu trẻ ở mức độ nặng.

Tại Việt Nam, suy dinh dưỡng cấp tính tập trung cao ở khu vực Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc, có nơi vượt 10%. Nhóm trẻ dân tộc thiểu số, trẻ ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và trẻ mắc bệnh mạn tính có nguy cơ cao hơn.

Hướng dẫn năm 2026 cập nhật các bằng chứng khoa học mới của WHO năm 2023, tập trung thống nhất tiêu chuẩn chẩn đoán, phân loại và phác đồ điều trị suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng; đồng thời cập nhật kiến thức về hệ vi sinh đường ruột, miễn dịch, cá thể hóa điều trị và kiểm soát nguy cơ hội chứng nuôi ăn lại.

Nhóm trẻ dân tộc thiểu số, trẻ ở vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và trẻ mắc bệnh mạn tính có nguy cơ cao hơn. Ảnh: Hoài Minh

Theo WHO, suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ 0-59 tháng tuổi được xác định dựa trên cân nặng theo chiều cao hoặc chiều dài, chu vi vòng cánh tay và sự hiện diện của phù dinh dưỡng, gồm hai mức độ vừa và nặng. Trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ tử vong cao gấp 5-20 lần so với trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường, đồng thời dễ mắc và diễn biến nặng các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm phổi.

Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, trẻ có khả năng hồi phục và phát triển bình thường.

Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo phòng suy dinh dưỡng cần được thực hiện liên tục từ trước sinh và trong những năm đầu đời, thông qua chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, theo dõi tăng trưởng, bổ sung vi chất, tiêm chủng, phòng chống nhiễm khuẩn, bảo đảm vệ sinh và nước sạch.