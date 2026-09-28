Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng với vi phạm về báo chí

ANTD.VN - Nghị định 367/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí quy định, Trưởng Công an, Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền tới 250 triệu đồng.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí của lực lượng Công an nhân dân, Nghị định 367/2026 nêu rõ, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng.

Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 100 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200 triệu đồng…

Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, Thủy đội trưởng, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 150 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 300 triệu đồng…

Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 250 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả …

Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh nội địa; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh…có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 400 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Giám đốc Công an cấp tỉnh; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục trưởng Cục An ninh nội địa có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 3 Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, cấp tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 250 triệu đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500 triệu đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả…

Nghị định 367/2026 có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.