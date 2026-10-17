Chủ tịch Quốc hội: Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn

ANTD.VN - Với khối lượng công việc tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn.

Khai mạc kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XVI

Sáng nay, 17-10, kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, 9 tháng đầu năm, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng kinh tế - xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng... dự phiên khai mạc

Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Với tinh thần như vậy, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết; quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; triển khai hoạt động giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao. Đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất.

“Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả” – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Đối với các vị đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.